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Эксперт дал советы по выбору елочных игрушек

Эксперт Васильев: некачественные елочные игрушки могут вызвать аллергию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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При выборе елочных игрушек нужно обратить внимание на их запах. Об этом 12 декабря «Известиям» заявил эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

«Если у вас есть домашние животные или маленькие дети, игрушки из стекла лучше не покупать, а вместо этого приобрести украшения из пластика. Если наряжать елку старыми советскими игрушками — это ваша неизменная традиция, постарайтесь вешать такие игрушки повыше, чтобы любимое чадо или пушистый питомец не смогли до них добраться. Ностальгический флер удастся сохранить, а домочадцы будут в безопасности», — сказал он.

Когда покупаете мишуру, фигурки, шарики и гирлянды, обратите внимание на их запах и внешний вид, указал специалист. «Дождик» не должен рассыпаться в руках, а краска и блестки с поверхности новогодних шаров не должны крошиться или прилипать к ладоням. Резкий запах дешевого пластика — верный признак того, что выбранный элемент декора лучше всего будет смотреться на полке магазина, а не в вашем доме. Некачественные игрушки могут вызвать аллергию, а мелкие частицы краски и фрагменты самой игрушки, осыпавшиеся на пол, питомец может принять за что-то вкусное.

«Лампочки и гирлянды всегда должны иметь сертификат безопасности. Если упаковка не внушает доверия, а внутри нет никаких бумажек, достаньте изделие из коробки и убедитесь в том, что лампочки не выпадают из гнезд, а вилка надежно соединена со шнуром. После этого обязательно подключите гирлянду к сети и проверьте работоспособность: появление запаха гари после одной-двух минут работы, сильный перегрев лампочек или произвольное переключение режимов независимо от пульта управления — явный сигнал к тому, чтобы отказаться от покупки», — заключил Васильев.

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Накануне эксперт Васильев рассказал «Известиям», что при выборе искусственной елки на Новый год нужно обратить внимание на упаковку, конструкцию и иголки. По словам собеседника издания, важно, чтобы ель была упакована в коробку из плотного картона, на которой обязательно должен быть сертификат, подтверждающий безопасность материала искусственной хвои.

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