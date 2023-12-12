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Пять станций для зарядки электромобилей построят в Тамбовской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сеть зарядных станций для электромобилей будут развивать в Тамбовской области. Уже в 2024 году планируется строительство в регионе пяти таких станций. Три из них будут в Тамбове и по одной в Рассказове и Мичуринске.

Проект реализуется благодаря участию в инициативе социально-экономического развития России «Электромобиль и водородный автомобиль». На эти цели для Тамбовской области предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере около 12 млн рублей. На условиях софинансирования из регионального бюджета будет направлено на проект еще 1,2 млн рублей.

Деньги выделят инвесторам на компенсацию части затрат на обустройство электрозарядных станций и технологическое присоединение. Планируется сделать станции быстрыми, чтобы автомобиль заряжался за 1–1,5 часа в зависимости от мощности.

ИА «ОнлайнТамбов» пишет, что в Тамбовской области на данный момент зарегистрировано порядка 50 электромобилей и 203 гибридных автомобиля. Сейчас в регионе работают пять электрозарядных станций.

Ранее эксперты сервиса «СберАвто» и аналитического центра «Домклик» выяснили, что более 70% россиян одобряют установку зарядных станций для электрокаров во дворах жилых домов. Как показал опрос, 10% респондентов уже имеют электрокары, 2% владели ими в прошлом, а 35% хотят приобрести.

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