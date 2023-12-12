В Курчатовском институте прошел фестиваль «Формула гармонии»

Фестиваль классической музыки «Формула гармонии», сценой для которого стал Курчатовский институт, завершился накануне, 11 декабря. Мероприятие посетили ученые и сотрудники закрытых городов России, чтобы вдохновиться на новые открытия.

Площадка была выбрана неслучайно. По словам главы Курчатовского института Михаила Ковальчука, в научный центр в послевоенные годы потянулась творческая интеллигенция.

«Это место, в котором происходило уникальное явление, которое получило название «оттепель». Когда после войны наши закрытые, секретные ученые-физики вышли как бы наружу, и это было единственное место вне охраняемой территории Курчатовского института. И сюда потянулась творческая интеллигенция», — отметил он.

Курчатовский институт был главной площадкой в Москве до начала 1960-х годов, на которой происходило «слияние великих физиков с великими творцами», указал Ковальчук. Теперь эта площадка начинает развиваться на новом уровне, заключил он.

Музыкальный фестиваль «Формула гармонии» проходил в подмосковном Протвино с 10 октября по 24 ноября. 11 декабря состоялась церемония закрытия фестиваля, на которой за дирижерский пульт встал художественный руководитель фестиваля и камерного оркестра «Виртуозы Москвы», маэстро Владимир Спиваков.

В 2023 году фестиваль был посвящен сразу двум юбилеям: 80-летию Курчатовского института и 120-летию со дня рождения его основателей — академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий — тогда и появился фестиваль «Формула гармонии», объединяющий искусство и науку. По задумке, программа фестиваля проходит в наукоградах, чтобы находящиеся в трудовой изоляции ученые могли услышать классическую музыку, не покидая территории закрытых объектов. В 2021 году фестиваль прошел в подмосковном Пущино, а в 2022-м — в Сарове Нижегородской области.