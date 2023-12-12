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Фестиваль классической музыки «Формула гармонии» торжественно закрылся в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Музыкальный фестиваль «Формула гармонии» проходил в подмосковном Протвино с 10 октября по 24 ноября. На церемонии закрытия «Формулы гармонии» 11 декабря за дирижерский пульт встал художественный руководитель фестиваля и камерного оркестра «Виртуозы Москвы», маэстро Владимир Спиваков, передает корреспондент «Известий».

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В 2023 году фестиваль был посвящен сразу двум юбилеям: 80-летию Курчатовского института и 120-летию со дня рождения его основателей — академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Именно поэтому площадкой для церемоний открытия и закрытия «Формулы гармонии» стал Дом ученых им. Александрова, или в АНО Курчатовский центр культуры.

«После войны, когда наша страна вышла победителем и проявила огромные успехи в ядерных делах, в космосе, наши закрытые, секретные ученые-физики вышли наружу. И вот это «наружу» было Курчатовским институтом. Сюда потянулась творческая интеллигенция. Это была главная площадка в Москве в 1950-х годах, где происходило слияние великих физиков с великими творцами», — рассказал «Известиям» член-корреспондент РАН, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий — тогда и появился фестиваль «Формула гармонии», объединяющий искусство и науку. По задумке, программа фестиваля проходит в наукоградах, чтобы находящиеся в трудовой изоляции ученые могли услышать классическую музыку, не покидая территории закрытых объектов. В 2021 году фестиваль прошел в подмосковном Пущино, а в 2022 — в Сарове Нижегородской области.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лирика для физиков: фестиваль «Формула гармонии» закрылся Моцартом и Пуччини

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