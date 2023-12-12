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Ученые из Канады заявили о риске уничтожения водоемов из-за золотых рыбок

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Фото: Global Look Press/Siegfried Grassegger
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В Канаде распространение золотых рыбок (carassius auratus, или карася китайского) угрожает флоре и фауне региона. Также это может привести к разрушению экосистем. Об этом заявила исследователь водных ресурсов из отдела рыболовства и океанов страны Кристин Бостон.

По ее словам, которые приводит газета The New York Times 8 декабря, для региона Канады этот вид рыб является чужеродным. Специалист объяснила, что золотые рыбки поедают растения, которые являются местом обитания микроорганизмов. Также они способствуют распространению препятствующих существованию других видов водорослей, пишет RT. Кроме этого, подчеркнула Бостон, такие рыбы могут питаться икрой и беспозвоночными, отмечает ИА «Регнум».

Помимо этого обычные домашние рыбки могут достигать размера более 40 см, что делает их сложной добычей для хищников. Они способны есть почти всё, а самки золотых рыбок могут метать икру несколько раз за сезон, сообщает сайт kp.ru.

Профессор экологии инвазий из Университета Макгилла в Монреале Энтони Риччарди отметил, что золотые рыбки опасны для остальных видов, потому что их популяция подавляет другие виды рыбы, обитающие в регионе, сообщает телеканал «Звезда».

Также рост популяции золотых рыбок фиксируется в Великобритании, Австралии и США. В 2021 году в штате Миннесота были найдены особи «размером с футбольный мяч». Тогда местное население призвали не выпускать золотых рыбок в дикую природу, пишет Life.ru.

Ученые предлагают различные методы борьбы с этим видом, включая специальные сети и электрические разряды, чтобы предотвратить их дальнейшее распространение, сообщает Pravda.Ru.

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7 декабря стало известно, что в самой северной префектуре Японии Хоккайдо, в городе Хакодате, косяки мертвых дальневосточных сардин и других рыб выбросило на берег. По информации местной рыболовной ассоциации, подобные случаи происходили и раньше, однако в этот раз рыбы необычно много.

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