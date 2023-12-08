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В Японии на берег выбросило косяки мертвых сардин

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Фото: NHK
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В самой северной префектуре Японии Хоккайдо, в городе Хакодате, косяки мертвых дальневосточных сардин и других рыб выбросило на берег. Об этом накануне, 7 декабря, сообщило японское общественное телевидение NHK.

«По состоянию на полдень 7 декабря большое количество сардин и другой рыбы были выброшены на расстоянии километра прибрежной линии», — говорится в сообщении.

По информации местной рыболовной ассоциации, подобные случаи происходили и раньше, однако в этот раз рыбы необычно много. При этом инцидент вряд ли окажет большое влияние на экосистему, считает профессор университета Хоккайдо Мицухиро Накая. По его словам, рыб могли преследовать хищники — дельфины или тунец. В результате они приблизились к береговой линии и были вымыты на берег.

В настоящее время власти города думают, что делать с большим количеством мертвой рыбы на берегу, отмечается в публикации.

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В начале года массовый выброс дальневосточных сардин произошел на острове Кунашир в Сахалинской области в бухте Первухина. Замдиректора государственного заповедника «Курильский» Ирина Неведомская тогда назвала возможной причиной выброса рыбы термический шок из-за резкого понижения температуры воды в том районе.

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