Термический шок назвали возможной причиной выброса сардины на Кунашире

Причиной массового выброса дальневосточных сардин иваси в бухте Первухина на острове Кунашир (Сахалинская область) мог стать термический шок. Об этом 14 января сообщила замдиректора государственного заповедника «Курильский» Ирина Неведомская.

«Возможно, в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель», — объяснила она, слова специалиста приводит администрация Южно-Курильского района в соцсети «ВКонтакте».

Подчеркивается, что специалисты Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства не обнаружили на месте выброса видимых загрязнений.

Точные причины еще предстоит установить после проведения ряда анализов и экспертиз, подытожили местные власти.

О массовом выбросе сардин стало известно 13 января. Тогда в Росрыболовстве отметили, что подобное явление является частым на Сахалине и Курилах.