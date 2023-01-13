На острове Кунашир произошел массовый выброс иваси

На острове Кунашир в Сахалинской области в бухте Первухина происходит массовый выброс и гибель дальневосточных сардин иваси. Об этом сообщило 13 января Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства.

Данные стали известны после проверки, проведенной курильским межрайонным отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

«Были осуществлены выездные обследования водных объектов рыбохозяйственного значения и их водоохранных зон, в ходе которых выявлено, что выбросы происходят по всей протяженности бухты», — указано в Telegram-канале ведомства.

Отмечено, что видимых загрязнений воды в районе выбросов не наблюдается. В Росрыболовстве также добавили, что подобные штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частыми явлениями.

Ранее, 27 апреля 2022 года, сообщалось, что массовая гибель рыбы была зафиксирована на Чусовом озере в Екатеринбурге. Житель города сообщил, что заметил тысячи мертвых рыб: часть озерных обитателей выбросило на берег, часть плавало в воде кверху брюхом. Это было уже второе подобное ЧП в Свердловской области за весну. До этого было известно о массовой гибели рыбы в пруду под Верхней Пышмой. Это произошло из-за позднего таяния льда, так как в толще воды было недостаточно кислорода.