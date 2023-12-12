Врач рассказала о негативном влиянии жвачки на организм

Каждодневное жевание жвачки дольше трех минут может привести к целому ряду проблем со здоровьем, в том числе к гастриту и эрозии желудка. Об этом во вторник, 12 декабря, рассказала «Газете.Ru» стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, к.м.н. «СМ-Стоматология» Елена Мартынова.

«При употреблении жевательной резинки происходит резкое увеличение слюны, потому что наш мозг ее воспринимает как еду. Если жевание продолжается больше трех минут, рефлекторно выделяется большое количество соляной кислоты и желудочного сока», — рассказала Мартынова. По ее словам, это может привести к повышению кислотности, гастриту, эрозии желудка.

По словам врача, жвачка состоит из несъедобной резиновой основы и сладких добавок. Такая резинка с сахаром способствует размножению микроорганизмов, вызывающих кариес, и нарушает баланс полезных бактерий. Поэтому, утверждает врач, стоит выбирать жвачку на несахарном подсластителе.

Но при этом употребление слишком большого количества жевательной резинки без сахара может вызвать расстройство пищеварения как побочное действие подсластителей.

«Следует помнить, что за счет ментола мы получаем только временное ощущение свежего дыхания, но сама по себе жвачка не помогает предотвратить кариес и заболевания десен, а также не заменяет регулярную гигиену полости рта», — заключила врач.

Ранее, 15 ноября, врач-гастроэнтеролог Наталья Белова рассказала о том, как правильно жевать жевательную резинку и не причинить вред здоровью. По ее словам, сама по себе жевательная резинка не несет вреда организму, но стоит учитывать, что ее неконтролируемое употребление может негативно отразиться на здоровье.