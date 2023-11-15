Врач рассказала о пользе и вреде жевательной резинки

Врач-гастроэнтеролог Наталья Белова рассказала о том, как правильно жевать жевательную резинку и не причинить вред здоровью.

В беседе с Pravda.Ru в среду, 15 ноября, специалист отметила, что сама по себе жевательная резинка не несет вред организму, но стоит учитывать, что ее неконтролируемое употребление может негативно отразиться на здоровье. Например, интенсивное и постоянное жевание вызвать перенапряжение челюстно-височных суставов, что чревато появлением болей в области лица и головы. Также это может привести к развитию кариеса и появлению других проблем с зубами.

Врач призвала отдавать предпочтения безсахарным жевательным резинкам, чтобы свести к минимуму риск возникновения кариеса. Жевать жвачку стоит не дольше 20–30 минут, после чего нужно дать отдохнуть челюстным суставам не менее часа, дать расслабиться мышцам.

Указала гастроэнтеролог и на пользу жевательной резинки. Так, например, жевательные движения стимулируют выработку слюны, а это в свою очередь способствует естественной защите десен и зубов от бактерий и кислотных атак. Также жвачка может помочь снизить уровень тревожности и стресса, а также улучшить память и концентрацию.

В июле стоматолог-терапевт Людмила Шемякина также предупредила, что жвачка с сахаром может вызвать кариес и разрушение зубов. Она посоветовала выбирать жевательные резинки без сахара, содержащие такой компонент, как ксилит. Это позволит избежать повреждения эмали зубов и развития кариеса, пишет RT.

В июне стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев рассказал, что жевательная резинка способна убрать все остатки пищи между зубов и счистить налет. Он предупредил, что, тем не менее, не стоит пытаться заменить обычную чистку зубов жевательной резинкой, сообщает телеканал «360». Также нельзя употреблять жвачку натощак.

Ранее врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов предупредил, что постоянное употребление некоторых жевательных резинок способно вызвать диарею. Причиной тому содержащийся в резинке ксилит, оказывающий послабляющее воздействие на пищеварительный тракт, отмечает агентство городских новостей «Москва».