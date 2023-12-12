В Москве завершили основные работы по благоустройству у станции «Яхромская»
На севере Москвы завершили основные работы по благоустройству территории около станции метро «Яхромская». Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, главной задачей было улучшить транспортную и пешеходную доступность станции, открытую в сентябре этого года. Пассажиропоток «Яхромской» составляет до 180 тыс. человек в сутки. В этой связи, отметил заммэра, было важно обустроить удобные подходы и подъезды к объекту, а также обеспечить безопасность пешеходов.
«В границы работ вошли участки улицы 800-летия Москвы и нечетной стороны Дмитровского шоссе», — приводит слова Бирюкова агентство городских новостей «Москва».
По его словам, на тротуарах и проезжей части заменили покрытие, а также установили 120 энергоэффективных фонарей и 110 уличных торшеров, пишет сайт kp.ru. Помимо этого, специалисты смонтировали два новых светофора, обустроили более 200 парковочных мест, а пешеходные переходы оснастили 14 опорами контрастного освещения, сообщает телеканал «360». Также были оборудованы четыре остановочных павильона для пассажиров общественного транспорта.
Также в настоящее время идет обновление детских площадок на улице 800-летия Москвы. Уже готовы две из них, на оставшихся игровое оборудование установят в 2024 году, отмечает ИА «Регнум».
Во время проведения озеленения около станции рабочие разбили газон общей площадью свыше 30,6 тысячи квадратных метров, высадили более 30 деревьев и столько же кустарников, сообщает «Москва 24».
4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной и Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр. В частности, прогулочный маршрут вдоль заказника «Воробьевы горы» после благоустройства набережной увеличился почти на 3 км.
В конце ноября заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что рабочие завершили благоустройство участка набережной затона Новинки в Даниловском районе. В частности, вдоль затона созданы два уровня прогулочной зоны длиной 630 м, пишет НСН.