У блогеров появится свой код экономической деятельности

У инфобизнесменов и коучей, продающих свои образовательные услуги в интернете, может появиться свой профессиональный код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). С таким предложением выступили в понедельник, 11 декабря, участники прошедшего в Госдуме круглого стола, посвященного новому правовому режиму деятельности блогеров. В нем приняли участие чиновники профильных ведомств, депутаты, а также известные блогеры-миллионники.

До сих пор у блогеров не было своего отдельного кода деятельности, и это положение ставило их как бы вне закона, подчеркнули организаторы дискуссии. А когда такой появится, у блогеров будет четкий правовой статус, считают эксперты.

Предложения по регулированию деятельности блогеров коснулись также создания саморегулируемой организации (СРО) и лицензирования. Росреестр недавно уже зарегистрировал первую в стране саморегулируемую организацию блогеров, туда вошли 50 тыс. человек — это даст возможность участвовать в разработке профильных законов, считают эксперты.

Управляющий партнер агентства BlackLight Creative Communications, сооснователь Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Максим Перлин в своем выступлении привел цифры: объем блогерского рынка в России, по данным за прошлый год, составил 52 млрд рублей, а в 2023-м он может достичь порядка 70–80 млрд.

«Это очень значительная часть экономики — в разы больше объемов печатных СМИ и радио», — отметил спикер.

Введение ОКВЭД позволит не только узаконить всю эту порой чересчур бурную деятельность, но и даст возможность получать от государства поддержку и льготы, считает глава АБА.

В то же время представитель Минцифры Олег Кузнецов отметил, что «ОКВЭД не волшебная палочка, с помощью которой можно решить все проблемы». И призвал подойти к вопросу «комплексно и системно, чтобы не отнять у кого-то руку». Его поддержали и другие чиновники профильных ведомств.

Депутат Яна Лантратова заявила о создании по итогам мероприятия межведомственной и межфракционной рабочей группы. Она аккумулирует все озвученные предложения и выступит с законодательной инициативой.

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Спаси блог: коучам и инфобизнесменам готовят правовой режим