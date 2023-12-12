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Эксперт рассказал об ограниченных возможностях ПВО противника при атаке «Цирконом»

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российскую гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» системы противовоздушной обороны (ПВО) потенциального противника отбить не смогут. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин, комментируя информацию о том, что все корабли серии будут модернизированы для применения новых гиперзвуковых ракет «Циркон», принятых на вооружение в январе 2023 года.

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«В западной специализированной литературе вполне справедливо признают, что они даже не испытывали перехват подобных ракет: их просто нет. Ее нельзя перехватить, поэтому российский корабль, подошедший на дистанцию удара, представляет для врага смертельную опасность. И очень важно, что она уже размещена на наших боевых кораблях», — объяснил он.

Ее особенностью является полет на высоте до 40 км со скоростью около 11 тыс. км/ч, что делает ее перехват практически невозможным существующими противоракетными системами. Согласно открытым данным, военно-морские силы НАТО ракет такого класса пока на вооружении не имеют, западные оружейники, в отличие от отечественных, еще не поставили гиперзвук в серию.

По словам эксперта, «Циркон» — это первая гиперзвуковая противокорабельная ракета в мире, которая не испытывается, а уже принята на вооружение.

«Цирконы» повышают ударную мощь не только отдельных фрегатов, где они установлены, но и всего нашего флота. Она [ракета] засекречена, интерес наших потенциальных противников к этой ракете, конечно, крайне высок», — отметил Юрий Лямин.

Сразу после «Адмирала Касатонова» корабелы «Севмаша» ждут на модернизацию под ракеты «Циркон» следующий фрегат «Адмирал Головко». По данным источника «Известий» в Минобороны России, третий фрегат получит гиперзвук уже в начале 2024 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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