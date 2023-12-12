Эксперт рассказал об ограниченных возможностях ПВО противника при атаке «Цирконом»

Российскую гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» системы противовоздушной обороны (ПВО) потенциального противника отбить не смогут. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин, комментируя информацию о том, что все корабли серии будут модернизированы для применения новых гиперзвуковых ракет «Циркон», принятых на вооружение в январе 2023 года.

«В западной специализированной литературе вполне справедливо признают, что они даже не испытывали перехват подобных ракет: их просто нет. Ее нельзя перехватить, поэтому российский корабль, подошедший на дистанцию удара, представляет для врага смертельную опасность. И очень важно, что она уже размещена на наших боевых кораблях», — объяснил он.

Ее особенностью является полет на высоте до 40 км со скоростью около 11 тыс. км/ч, что делает ее перехват практически невозможным существующими противоракетными системами. Согласно открытым данным, военно-морские силы НАТО ракет такого класса пока на вооружении не имеют, западные оружейники, в отличие от отечественных, еще не поставили гиперзвук в серию.

По словам эксперта, «Циркон» — это первая гиперзвуковая противокорабельная ракета в мире, которая не испытывается, а уже принята на вооружение.

«Цирконы» повышают ударную мощь не только отдельных фрегатов, где они установлены, но и всего нашего флота. Она [ракета] засекречена, интерес наших потенциальных противников к этой ракете, конечно, крайне высок», — отметил Юрий Лямин.

Сразу после «Адмирала Касатонова» корабелы «Севмаша» ждут на модернизацию под ракеты «Циркон» следующий фрегат «Адмирал Головко». По данным источника «Известий» в Минобороны России, третий фрегат получит гиперзвук уже в начале 2024 года.

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