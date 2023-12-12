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Сроки поставок импортных автозапчастей стали достигать полутора лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На фоне санкций сроки поставок автозапчастей стали доходить до полутора лет, сообщили «Известиям» в страховых компаниях.

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Почему на рынке считают этот шаг необходимым и на какие марки сложнее всего достать детали

В «Абсолют Страховании» поделились, что в практике организации были такие кейсы. Например, доставку бачка AdBlue (в него заливают жидкость для снижения выбросов вредных газов на дизельных двигателях) для Mercedes пришлось ждать 18 месяцев с мая 2022-го. А колесный диск для Mercedes привезли только через 16 месяцев с момента заказа в июне прошлого года, рассказал «Известиям» заместитель руководителя расчетно-экспертного отдела страховщика Альберт Усманов.

Среди самых труднодоступных — детали японских и корейских авто, например Toyota, Lexus, Mitsubishi, Honda, Kia и Hyundai, отметил генеральный директор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи. По его словам, в среднем их доставляют за шесть месяцев. При этом максимального срока по ним нет. Были прецеденты ожидания поставки полтора года.

Кейсы ожидания деталей полтора года есть, подтвердили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там добавили, что такие случаи бывают по редким машинам.

Длительный период связан с задержками грузов на таможне и препятствиями в отправке деталей на стороне производителя без объяснения причин, пояснили в «Совкомбанк Страховании».

Часть клиентов, понимая ситуацию, осознанно соглашается на увеличение сроков ремонта или применение б/у запчастей (сейчас это возможно с согласия клиента), рассказал директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов. По его мнению, повторное использование деталей (из строго определенного перечня) следует в целом узаконить.

Нужна методика оценки качества бывших в употреблении запчастей, чтобы отремонтированные ими машины не были причиной новых аварий, подчеркнул директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Препятствия чинить: сроки ожидания автозапчастей стали достигать полутора лет

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