Зорькин назвал Конституцию РФ главной ценностью правового хозяйства страны

Конституция России ― самое важное, что существует сегодня в правовом поле страны. Об этом 12 декабря, в День Конституции, заявил журналистам председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин.

«Сегодняшняя ситуация, когда фактически идет попытка сломить Россию со стороны ее конкурентов, Конституция дает полное нормативное основание преодолеть и другие возможные негативные ситуации», — отметил он.

Также Зорькин подчеркнул, что Конституция — это самое ценное, что сегодня есть в правовом хозяйстве России.

«Мне кажется, лучшей Конституции в обозримом будущем не предвидится. Важно реализовать ее потенциал, после того как в нее были внесены существенные поправки в 2020 году», ― отметил председатель КС РФ.

По словам Зорькина, проведенная в 2020-м конституционная реформа зафиксировала в главном законе страны нравственные ценности, присущие России, повысив уровень защищенности так называемой российской идентичности как в мировом пространстве, так и внутри государства.

Каждый год 12 декабря в России отмечают праздник главного нормативно-правового акта страны — День Конституции. Современный праздник в честь Конституции был установлен в 1994 году, на следующий год после принятия этого документа. До 2004 года он давал россиянам дополнительный выходной. Однако теперь торжество не считается нерабочим днем.

Современная Конституция Российской Федерации была принята по итогам всенародного референдума 12 декабря 1993 года. Документ разрабатывали больше трех лет, за это время было создано около 20 вариантов основного закона. Окончательная версия была утверждена на Конституционном совещании в июне 1993 года. В 2023 году Конституции России исполняется 30 лет. За последние 90 лет в стране было принято пять основных законов.

На сегодняшний день Конституция — это главный нормативно-правовой акт государства. Он действует во всех субъектах страны и имеет высшую юридическую силу. Таким образом, ни один региональный закон не может противоречить Конституции. В документе закреплены основные права и обязанности граждан, структура органов власти, форма государственного устройства страны, порядок назначения президента и другие важные правовые аспекты.