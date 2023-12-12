Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о неготовности ЕС к переговорам о включении Украины в союз
Мир
Немецкие компании потребовали от правительства компенсаций за вынужденный уход из РФ
Мир
The Telegraph рассказала о заражениях в рядах ВСУ устойчивой к антибиотикам инфекцией
Общество
Суд отменил арест ученому Цветкову по делу о серии убийств 20-летней давности
Мир
Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьера
Мир
Число погибших в секторе Газа увеличилось до 18,2 тыс. человек
Мир
Польские водители снова заблокировали дорогу для украинских коллег
Экономика
В отрасли исключили дефицит твердой пшеницы после запрета на экспорт
Спорт
Бывший наставник «Локомотива» Семин назвал Юрана лучшим наставником РПЛ
Мир
Министр обороны Израиля пообещал сохранить жизнь сдавшимся бойцам в Газе
Мир
Глава МИД Венгрии обсудил с Кулебой неготовность Украины к вступлению в ЕС
Мир
Боррель объявил об увеличении численности гражданской миссии ЕС в Армении
Экономика
В правительстве заявили о продолжении снижения стоимости бензина в регионах РФ
Мир
Желание нардепов рады сложить полномочия сравнили с бегством с корабля
Общество
Число вопросов для прямой линии Путина превысило миллион

Зорькин назвал Конституцию РФ главной ценностью правового хозяйства страны

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конституция России ― самое важное, что существует сегодня в правовом поле страны. Об этом 12 декабря, в День Конституции, заявил журналистам председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин.

«Сегодняшняя ситуация, когда фактически идет попытка сломить Россию со стороны ее конкурентов, Конституция дает полное нормативное основание преодолеть и другие возможные негативные ситуации», — отметил он.

Также Зорькин подчеркнул, что Конституция — это самое ценное, что сегодня есть в правовом хозяйстве России.

«Мне кажется, лучшей Конституции в обозримом будущем не предвидится. Важно реализовать ее потенциал, после того как в нее были внесены существенные поправки в 2020 году», ― отметил председатель КС РФ.

По словам Зорькина, проведенная в 2020-м конституционная реформа зафиксировала в главном законе страны нравственные ценности, присущие России, повысив уровень защищенности так называемой российской идентичности как в мировом пространстве, так и внутри государства.

Конституция РФ: как была принята, интересные факты, суть праздника 12 декабря 2023 года
Хорошо ориентируется в основном законе лишь малая доля россиян

Каждый год 12 декабря в России отмечают праздник главного нормативно-правового акта страны — День Конституции. Современный праздник в честь Конституции был установлен в 1994 году, на следующий год после принятия этого документа. До 2004 года он давал россиянам дополнительный выходной. Однако теперь торжество не считается нерабочим днем.

Современная Конституция Российской Федерации была принята по итогам всенародного референдума 12 декабря 1993 года. Документ разрабатывали больше трех лет, за это время было создано около 20 вариантов основного закона. Окончательная версия была утверждена на Конституционном совещании в июне 1993 года. В 2023 году Конституции России исполняется 30 лет. За последние 90 лет в стране было принято пять основных законов.

На сегодняшний день Конституция — это главный нормативно-правовой акт государства. Он действует во всех субъектах страны и имеет высшую юридическую силу. Таким образом, ни один региональный закон не может противоречить Конституции. В документе закреплены основные права и обязанности граждан, структура органов власти, форма государственного устройства страны, порядок назначения президента и другие важные правовые аспекты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023