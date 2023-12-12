Водители рассказали о главных страхах на зимних дорогах

Каждый третий водитель в России на зимних дорогах опасается лихачей и новичков. Об этом следует из совместного исследования сервиса «Отчеты Авто.ру» и «АльфаСтрахование», опубликованного во вторник, 11 декабря.

Сильнее всего автолюбителей в зимний период пугают осадки (50%) и гололед (42%). Не меньше осадков водителей пугают другие участники движения (37%) и автомобили на летней резине (11%).

Более половины (57%) водителей уверены, что обучение в автошколе в зимнее время положительно сказывается на уверенности за рулем и в летний сезон. При этом только четверть опрошенных проходила обучение зимой. Спокойствие в поездках, полагаясь на каско, даже в сильный снегопад и гололедицу сохраняют лишь 15% участников опроса.

Опрос показал, что большая часть водителей меняет свою манеру вождения в зимний период. 39% стараются держать большую дистанцию между автомобилями, 34% избегают превышения скорости и столько же респондентов не делают резких перестроений. Еще 28% стараются тормозить заранее. При этом 13% опрошенных старается вообще реже садиться за руль зимой.

Ранее, 30 ноября, сервис «Авто.ру» совместно с hh.ru посчитали, сколько медианных зарплат необходимо жителям РФ для покупки наиболее популярных автомобилей на рынке. Согласно исследованию, автомобиль Lada Priora проще всего купить жителям Северо-Западного федерального округа: для этого им понадобится 4,8 медианной зарплаты. Также в топ-3 вошли Центральный (4,9) и Уральский федеральные округа (6,2).