Кинолог назвал раздражающие собак вещи

Есть вещи, которые могут сильно раздражать собаку. В такие моменты питомец подает определенные сигналы недовольства, но не всегда хозяин правильно их считывает. Из-за того что собака терпит какое-либо действие хозяина, в будущем могут возникнуть проблемы с поведением. Об этом 12 декабря «Известиям» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Не всегда то, что кажется безобидным, может действительно нравиться собаке. Поддразнивания во время игры, навязчивый контакт и многое другое может сильно злить и раздражать любимца. Чтобы у собаки не начались проблемы с поведением, важно грамотно считывать реакцию питомца на то или иное действие и прекращать его, если питомцу оно неприятно», — сказал он.

Так, многие собаки не любят, когда их наряжают в костюмы, которые не несут практической пользы. Помимо того, что эти аксессуары бесполезны, они могут быть опасными для питомца из-за обилия мелких деталей — собака может оторвать и проглотить их, в этом случае проблем с ЖКТ не избежать.

Не все питомцы рады тесному взаимодействию с хозяином: постоянное поглаживание, настойчивые игры и следование за питомцем по дому могут стать причиной раздражения и стресса у собаки. Помните, что у собаки есть свои желания и интересы, не нужно настаивать на общении, если питомец хочет отдохнуть или занят приемом пищи, рассказал Голубев.

Также, по словам кинолога, собаки не любят смену правил.

«Когда правила постоянно меняются, питомец просто не понимает, как себя вести и что ожидать от хозяина. Это может раздражать и вводить в заблуждение питомца. Дрессировка и воспитание собаки — это системный и последовательный процесс. Чтобы питомец не был тревожным и непослушным, важно всегда следовать ранее установленным правилам и не подстраивать их под свое настроение», — сказал он.

Еще один раздражитель для собаки — людные и шумные места. Как отметил собеседник издания, даже самый спокойный пес может занервничать в компании шумных и незнакомых людей.

«Лучше отказываться от идеи взять с собой любимца на городской праздник или салют. Громкие звуки, незнакомые люди и суета будет вызывать стресс у собаки. Помимо того что питомец может испугаться, есть вероятность, что, например, из-за взрыва салюта собака вырвется и убежит», — сказал эксперт.

Не только людям, но и собакам не нравится, когда их дразнят или подшучивают над ними, заявил Голубев. Дуть в уши, дергать за хвост, помахивать руками, имитировать лай и вой — всё это может серьезно раздражать и даже злить питомца. Важно понимать, что дразнить собаку ради забавы не стоит, если вы не хотите, чтобы это привело к серьезным поведенческим проблемам.

«Список того, что может ненавидеть собака, может быть разным для каждого питомца. Одна собака любит тесный контакт, другая предпочитает спокойный отдых на лежанке в одиночестве. Главное понимать, что конкретно не нравится вашему питомцу, чтобы избегать неприятных ситуаций, делая совместную жизнь комфортной и счастливой для всех», — заключил кинолог.

В ноябре кинолог Голубев рассказал «Известиям» о недопустимости агрессивных методов дрессировки собак. По его словам, допуская грубость и применение физической силы в процессе дрессировки, собаковод только усложняет себе совместную жизнь с питомцем. Взаимоотношения с собакой важно выстраивать, основываясь на интересах и породных особенностях животного, а грубость порождает агрессивное поведение питомца.