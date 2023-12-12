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Кинолог назвал раздражающие собак вещи

Кинолог Голубев: многих собак раздражает, когда над ними подшучивают
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Есть вещи, которые могут сильно раздражать собаку. В такие моменты питомец подает определенные сигналы недовольства, но не всегда хозяин правильно их считывает. Из-за того что собака терпит какое-либо действие хозяина, в будущем могут возникнуть проблемы с поведением. Об этом 12 декабря «Известиям» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Не всегда то, что кажется безобидным, может действительно нравиться собаке. Поддразнивания во время игры, навязчивый контакт и многое другое может сильно злить и раздражать любимца. Чтобы у собаки не начались проблемы с поведением, важно грамотно считывать реакцию питомца на то или иное действие и прекращать его, если питомцу оно неприятно», — сказал он.

Так, многие собаки не любят, когда их наряжают в костюмы, которые не несут практической пользы. Помимо того, что эти аксессуары бесполезны, они могут быть опасными для питомца из-за обилия мелких деталей — собака может оторвать и проглотить их, в этом случае проблем с ЖКТ не избежать.

Не все питомцы рады тесному взаимодействию с хозяином: постоянное поглаживание, настойчивые игры и следование за питомцем по дому могут стать причиной раздражения и стресса у собаки. Помните, что у собаки есть свои желания и интересы, не нужно настаивать на общении, если питомец хочет отдохнуть или занят приемом пищи, рассказал Голубев.

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Также, по словам кинолога, собаки не любят смену правил.

«Когда правила постоянно меняются, питомец просто не понимает, как себя вести и что ожидать от хозяина. Это может раздражать и вводить в заблуждение питомца. Дрессировка и воспитание собаки — это системный и последовательный процесс. Чтобы питомец не был тревожным и непослушным, важно всегда следовать ранее установленным правилам и не подстраивать их под свое настроение», — сказал он.

Еще один раздражитель для собаки — людные и шумные места. Как отметил собеседник издания, даже самый спокойный пес может занервничать в компании шумных и незнакомых людей.

«Лучше отказываться от идеи взять с собой любимца на городской праздник или салют. Громкие звуки, незнакомые люди и суета будет вызывать стресс у собаки. Помимо того что питомец может испугаться, есть вероятность, что, например, из-за взрыва салюта собака вырвется и убежит», — сказал эксперт.

Не только людям, но и собакам не нравится, когда их дразнят или подшучивают над ними, заявил Голубев. Дуть в уши, дергать за хвост, помахивать руками, имитировать лай и вой — всё это может серьезно раздражать и даже злить питомца. Важно понимать, что дразнить собаку ради забавы не стоит, если вы не хотите, чтобы это привело к серьезным поведенческим проблемам.

«Список того, что может ненавидеть собака, может быть разным для каждого питомца. Одна собака любит тесный контакт, другая предпочитает спокойный отдых на лежанке в одиночестве. Главное понимать, что конкретно не нравится вашему питомцу, чтобы избегать неприятных ситуаций, делая совместную жизнь комфортной и счастливой для всех», — заключил кинолог.

В ноябре кинолог Голубев рассказал «Известиям» о недопустимости агрессивных методов дрессировки собак. По его словам, допуская грубость и применение физической силы в процессе дрессировки, собаковод только усложняет себе совместную жизнь с питомцем. Взаимоотношения с собакой важно выстраивать, основываясь на интересах и породных особенностях животного, а грубость порождает агрессивное поведение питомца.

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