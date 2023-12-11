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Военный эксперт рассказал о значимости АПЛ «Красноярск» и «Император Александр III»

Дандыкин: АПЛ «Император Александр III» имеет преимущество в технологичности
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Фото: РИА Новости/Кирилл Иодас
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Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в беседе с «Известиями» 11 декабря о значимости атомных подводных лодок (АПЛ) «Красноярск» и «Император Александр III» для Военно-морского флота РФ.

«Император Александр III» — это атомный ракетный подводный крейсер четвертого поколения класса «Борей-А». Он войдет в Тихоокеанский флот в Вилючинск на Камчатку, там будет уже с ее приходом окончательно сформировано соединение подводных лодок четвертого поколения, что очень важно», — рассказал Дандыкин.

По его словам, такая подводная лодка имеет преимущество в технологичности, маневренности и обладает перевесом в глубине погружения по сравнению с другими АПЛ. «Император Александр III» также несет 16 твердотопливных ракет «Булава» с разделяемыми боеголовками, которые могут маневрировать, добавил Дандыкин.

«АПЛ «Красноярск» — это серийная подлодка проекта «Ясень-М», может решать задачи и по охране таких же лодок стратегических, как «Император Александр III», и бороться с авианосными группировками противника с помощью крылатых ракет, наносить удары по берегу. В частности, это могут и [ракеты] «Оникс», «Калибр», в перспективе это могут и гиперзвуковые «Цирконы» быть», — отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что такая атомная подлодка усилит морские ядерные силы Тихоокеанского флота России.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле прокомментировал Александр Спиридонов также указал, что эти атомоходы являются вершиной научно-технического прогресса и российская нация по праву может ими гордиться.

Спиридонов добавил, что президент России Путин всегда уделял большое внимание строительству подводных лодок.

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«Именно с приходом сильного национального лидера началось возрождение промышленности, восстановление производственной кооперации по всей стране, ритмичное финансирование оборонно-промышленного комплекса. Это показало, что государство взяло четкий курс укрепление и суверенитет. С этого времени корабелами «Севмаша» сдано флоту немало новых кораблей, обеспечивающих надежный морской щит России», — заявил депутат.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флагов на атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III», что ознаменовало принятие судов в состав ВМФ страны.

В середине сентября в ходе совещания в штабе Тихоокеанского флота министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что до конца 2023 года ВМФ РФ получит 12 надводных и подводных кораблей, в том числе ракетную подводную лодку стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск», а также фрегат «Адмирал Головко».

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