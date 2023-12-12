Реклама
Прямой эфир
Мир
Еврокомиссия пригрозила судом Польше и Венгрии из-за эмбарго на зерно с Украины
Мир
В Boeing рассказали об испытании системы перехвата баллистических ракет в космосе
Мир
В Аргентине рассказали о нападении на нового президента Милея
Мир
Главы стран ЕС призвали Сунака вести себя как Черчилль
Туризм
В АТОР спрогнозировали рост цен на путешествия в 2024 году до 30%
Мир
Конгрессвумен осудила США за нежелание перемирия на Украине
Мир
Reuters назвало дату голосования по резолюции об импичменте Байдена
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильном снеге и гололедице 12 декабря
Мир
На Тайване сообщили о попытке угона военного вертолета за вознаграждение в $15 млн
Мир
Полянский на заседании СБ ООН заявил о бесполезности поставок оружия для Украины
Мир
В СМИ рассказали о прилетевшем в США без билета и документов россиянине
Общество
Сроки поставок импортных автозапчастей стали достигать полутора лет
Мир
В США заявили о планах узнать больше о применении Израилем белого фосфора в Ливане
Мир
Глава МВД Франции запросил отставку после отклонения законопроекта о миграции
Мир
Послы РФ и Киргизии в ФРГ посетили Русский дом в честь юбилея Чингиза Айтматова
Сюжет:

Эксперт дала советы по подготовке к поступлению в колледж

Эксперт Зубкова: готовиться к поступлению в колледж лучше с единомышленниками
0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Декабрь для учеников 9-го класса — это время написания пробных ОГЭ и планирования подготовки к первым в жизни серьезным экзаменам в конце года. После экзаменов предстоит поступление в 10-й класс или колледж. Заместитель директора по учебной работе IT-колледжа MAXITET Светлана Зубкова 12 декабря в беседе с «Известиями» дала рекомендации, которые позволят сделать подготовку увлекательной, поддержать внутреннюю мотивацию и по итогу осуществить задуманное — сдать ОГЭ на высокие баллы и поступить туда, где будет интересно и комфортно продолжать учебу.

«Поставьте цель. Важная часть подготовки к экзаменам — это целеполагание и планирование. Не секрет, что для достижения результата нам надо грамотно поставить цель, определить четкий дедлайн для ее достижения, заложить определенные ресурсы — материальные и нематериальные. Чтобы было проще планировать, можно использовать такой инструмент для постановки цели по SMART, который подразумевает то, что человек задаст себе ряд вопросов», — сказала она.

Первый вопрос — к какому результату я хочу прийти? Цель должна быть конкретная, заявила Зубкова. Например, ученик хочет получить пятерку на ОГЭ по математике, так как планирует поступать в колледж или хочет поступить в 10-й физико-математический класс, поэтому ему нужны высокие результаты. У ОГЭ есть небольшая особенность в отличие от ЕГЭ: за полученные баллы нам выставляется оценка, которая затем влияет на балл аттестата. И это является преимуществом, поскольку диапазоны для получения оценок 4 или 5 довольно широкие в каждом предмете, то есть при знании всех критериев оценивания и хорошей подготовке попасть в число хорошистов и отличников более чем реально.

Второй вопрос — как я пойму, что результат достигнут? Цель должна быть измеримой. Стоит задать заранее единицу измерения своего будущего успеха — она может быть обозначена в баллах, отметила специалист.

Третий вопрос — всё ли учтено для достижения результата? Цель должна быть достижимой. Например, если школьник никогда не занимался английским, то для него ставить себе цель за несколько месяцев выучить предмет так, чтобы сдать экзамен на высший балл — выглядит нереалистично, объяснила Зубкова. Однако поднять свой балл по русскому языку с тройки до пятерки — вполне достижимая цель при грамотном подходе.

Четвертый вопрос — цель соответствует моим ценностям? Цель должна быть актуальной. Так, ученику стоит оценить, действительно ли он хочет поступить в физико-математический класс или у него есть склонность, например, к чему-то другому? Если цель не будет актуальна и интересна именно школьнику, то достичь ее будет в несколько раз сложнее, подчеркнула собеседница издания.

И пятый вопрос — к какому сроку я хочу прийти к результату? Цель должна быть ограниченной во времени. По словам эксперта, дедлайн для подготовки к экзамену — это сам экзамен, это всем понятно, но многие забывают, что стоит запланировать еще и промежуточные точки контроля. Первая такая точка, которую можно считать отправной, — это как раз пробный экзамен в декабре. Полученные результаты можно использовать для формулирования или корректировки цели.

«Таким образом, цель по SMART может выглядеть так: за шесть месяцев (цель ограничена во времени) я хочу подготовиться к ОГЭ так, чтобы получить 30 баллов (цель измерима и достижима) за экзамен по математике для высокого балла аттестата, чтобы поступить в колледж (цель конкретна и актуальна)», — сказала Зубкова.

Дело техникума: когда ГД расширит льготы для поступающих в ПТУ
И кто вошел в новый список с преимущественным правом зачисления

Она также указала на то, что с постановкой цели неразрывно связано планирование. Стоит распланировать подготовку: отметить в календаре, сколько раз в неделю будет проходить подготовка к экзамену, заложить на нее четко определенное время. Некоторые soft skills, которые затем пригодятся на работе, нужно развивать уже сейчас — тайм-менеджмент, работа с прокрастинацией, расстановка приоритетов, баланс учебы и отдыха. О последнем пункте — отдыхе — часто забывают. Но без хорошего отдыха невозможна продуктивная работа, так как ребенок должен успевать восстанавливать свой ресурс. Школьнику следует выбрать для себя регулярную расслабляющую активность, которая точно приносит радость — прогулку, эпизод любимого сериала, книгу. Обязательно нужно внести отдых в свой календарь, это так же важно, как и планирование учебных активностей. Например, после двух часов работы нужно устроить себе 30 минут отдыха. Некоторым детям трудно сконцентрироваться на долгий период, а значит, им подходит такой формат занятий: 25 минут работы, после которых следует пять минут отдыха.

«Лучше всего учиться не в одиночку, а, например, общаться с заинтересованными в предмете или теме ребятами, участвовать в тематических чатах или группах. Это очень помогает сохранять мотивацию и создает правильное комьюнити. Важно отметить, что при подготовке к ОГЭ школьнику потребуется много практики. Теория по каждому предмету — это действительно базовые знания, но закреплять навыки необходимо. Нет никакого смысла три часа сидеть над учебником или смотреть видеоуроки, если дальше не применять эту теорию в практике — например, сделать домашнее задание по теме или любое практические упражнение. То есть практики должно быть 80%», — заключила эксперт.

В ноябре руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта в разговоре с «Известиями» дал советы одиннадцатиклассникам по подготовке к итоговому сочинению. Главный совет: заранее внимательно разобрать каждую тему и выяснить, о чем стоит писать в каждой из них. Если заранее проработать все темы, то сюрпризов на экзамене ждать не придется, заявил он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023