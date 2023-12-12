Эксперт дала советы по подготовке к поступлению в колледж

Декабрь для учеников 9-го класса — это время написания пробных ОГЭ и планирования подготовки к первым в жизни серьезным экзаменам в конце года. После экзаменов предстоит поступление в 10-й класс или колледж. Заместитель директора по учебной работе IT-колледжа MAXITET Светлана Зубкова 12 декабря в беседе с «Известиями» дала рекомендации, которые позволят сделать подготовку увлекательной, поддержать внутреннюю мотивацию и по итогу осуществить задуманное — сдать ОГЭ на высокие баллы и поступить туда, где будет интересно и комфортно продолжать учебу.

«Поставьте цель. Важная часть подготовки к экзаменам — это целеполагание и планирование. Не секрет, что для достижения результата нам надо грамотно поставить цель, определить четкий дедлайн для ее достижения, заложить определенные ресурсы — материальные и нематериальные. Чтобы было проще планировать, можно использовать такой инструмент для постановки цели по SMART, который подразумевает то, что человек задаст себе ряд вопросов», — сказала она.

Первый вопрос — к какому результату я хочу прийти? Цель должна быть конкретная, заявила Зубкова. Например, ученик хочет получить пятерку на ОГЭ по математике, так как планирует поступать в колледж или хочет поступить в 10-й физико-математический класс, поэтому ему нужны высокие результаты. У ОГЭ есть небольшая особенность в отличие от ЕГЭ: за полученные баллы нам выставляется оценка, которая затем влияет на балл аттестата. И это является преимуществом, поскольку диапазоны для получения оценок 4 или 5 довольно широкие в каждом предмете, то есть при знании всех критериев оценивания и хорошей подготовке попасть в число хорошистов и отличников более чем реально.

Второй вопрос — как я пойму, что результат достигнут? Цель должна быть измеримой. Стоит задать заранее единицу измерения своего будущего успеха — она может быть обозначена в баллах, отметила специалист.

Третий вопрос — всё ли учтено для достижения результата? Цель должна быть достижимой. Например, если школьник никогда не занимался английским, то для него ставить себе цель за несколько месяцев выучить предмет так, чтобы сдать экзамен на высший балл — выглядит нереалистично, объяснила Зубкова. Однако поднять свой балл по русскому языку с тройки до пятерки — вполне достижимая цель при грамотном подходе.

Четвертый вопрос — цель соответствует моим ценностям? Цель должна быть актуальной. Так, ученику стоит оценить, действительно ли он хочет поступить в физико-математический класс или у него есть склонность, например, к чему-то другому? Если цель не будет актуальна и интересна именно школьнику, то достичь ее будет в несколько раз сложнее, подчеркнула собеседница издания.

И пятый вопрос — к какому сроку я хочу прийти к результату? Цель должна быть ограниченной во времени. По словам эксперта, дедлайн для подготовки к экзамену — это сам экзамен, это всем понятно, но многие забывают, что стоит запланировать еще и промежуточные точки контроля. Первая такая точка, которую можно считать отправной, — это как раз пробный экзамен в декабре. Полученные результаты можно использовать для формулирования или корректировки цели.

«Таким образом, цель по SMART может выглядеть так: за шесть месяцев (цель ограничена во времени) я хочу подготовиться к ОГЭ так, чтобы получить 30 баллов (цель измерима и достижима) за экзамен по математике для высокого балла аттестата, чтобы поступить в колледж (цель конкретна и актуальна)», — сказала Зубкова.

Она также указала на то, что с постановкой цели неразрывно связано планирование. Стоит распланировать подготовку: отметить в календаре, сколько раз в неделю будет проходить подготовка к экзамену, заложить на нее четко определенное время. Некоторые soft skills, которые затем пригодятся на работе, нужно развивать уже сейчас — тайм-менеджмент, работа с прокрастинацией, расстановка приоритетов, баланс учебы и отдыха. О последнем пункте — отдыхе — часто забывают. Но без хорошего отдыха невозможна продуктивная работа, так как ребенок должен успевать восстанавливать свой ресурс. Школьнику следует выбрать для себя регулярную расслабляющую активность, которая точно приносит радость — прогулку, эпизод любимого сериала, книгу. Обязательно нужно внести отдых в свой календарь, это так же важно, как и планирование учебных активностей. Например, после двух часов работы нужно устроить себе 30 минут отдыха. Некоторым детям трудно сконцентрироваться на долгий период, а значит, им подходит такой формат занятий: 25 минут работы, после которых следует пять минут отдыха.

«Лучше всего учиться не в одиночку, а, например, общаться с заинтересованными в предмете или теме ребятами, участвовать в тематических чатах или группах. Это очень помогает сохранять мотивацию и создает правильное комьюнити. Важно отметить, что при подготовке к ОГЭ школьнику потребуется много практики. Теория по каждому предмету — это действительно базовые знания, но закреплять навыки необходимо. Нет никакого смысла три часа сидеть над учебником или смотреть видеоуроки, если дальше не применять эту теорию в практике — например, сделать домашнее задание по теме или любое практические упражнение. То есть практики должно быть 80%», — заключила эксперт.

В ноябре руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта в разговоре с «Известиями» дал советы одиннадцатиклассникам по подготовке к итоговому сочинению. Главный совет: заранее внимательно разобрать каждую тему и выяснить, о чем стоит писать в каждой из них. Если заранее проработать все темы, то сюрпризов на экзамене ждать не придется, заявил он.