Аналитик объяснила снижение оптовых цен на бензин

Оптовые цены на бензин опустились за месяц. Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала «Известиям» 11 декабря, что это может быть связано с сезонностью.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» сообщило, что оптовые котировки на бензин упали за ноябрь на 14–15%.

«Снижение котировок, вероятнее всего, связано с фактором сезонности. То есть с наступления зимнего периода снижается спрос со стороны крупных потребителей (переход на зимние виды топлива), так же завершен и сезон отпусков, что отразилось на снижении спроса с стороны населения. Это привело к снижению цен», — объяснила Веретенникова.

Говоря о розничных цена на заправках, она отметила, что снижение стоимости маловероятно. Она подчеркнула, что ранее правительство РФ не поддержало инициативу признания бензина и дизтоплива социально значимыми продуктами.

«Это означает, что у заправщиков развязаны руки и вряд ли они начнут снижать цены», — заключила аналитик.

Ранее, 29 ноября, в Минэнерго РФ сообщили «Известиям», что ситуация на внутреннем рынке моторных топлив — как оптовых, так и розничных — стабилизировалась. В министерстве уточнили, что это произошло по мере накапливания совокупного эффекта от мер, предпринятых для насыщения внутреннего рынка. В настоящее время общие запасы моторных топлив составляют более 5 млн т моторных топлив, добавили там.