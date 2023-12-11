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Посла Дании Хеннингсена вызвали в МИД РФ из-за его высказываний

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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
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В МИД РФ вызван посол Дании в Москве Якоб Хеннингсен в связи с его «провокационными высказываниями» в датских СМИ о деятельности иностранных компаний в России. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщило российское министерство на своем сайте.

«Указано, что заявления официального представителя Дании, содержащие оценки российской экономики и правовых основ нашего государства, недопустимы и граничат с вмешательством Копенгагена во внутренние дела Российской Федерации», — сообщили в МИДе.

Там напомнили, что распространение подобных сообщений является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также противоречит сути тех функций, которые должен исполнять посол в стране пребывания.

В министерстве подчеркнули, что основной ущерб работе в России иностранных предприятий, в том числе датских, наносят антироссийские санкции Европейского союза и США. При этом продолжающие свою деятельность на территории РФ компании пользуются всесторонней поддержкой российских властей.

«Исходим из того, что господин Якоб Хеннингсен впредь воздержится от подобных высказываний», — резюмировали в МИДе.

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Ранее, 1 сентября, МИД Дании потребовал от российского посла в королевстве сократить персонал диппредставительства РФ до уровня датского посольства в Москве. Уточнялось, что в посольстве России должно быть максимум пять дипломатов и 20 сотрудников.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия расценивает требование Дании о сокращении числа российских дипломатических сотрудников до пяти как очередное проявление враждебной позиции.

Сложности в работе дипмиссий РФ в ряде западных государств наблюдаются с февраля 2022 года с началом спецоперации. Помимо высылки дипломатов и ограничений в работе, посольства и послы РФ подвергаются оскорблениям, нападениям, вандализму.

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