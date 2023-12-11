Большое количество депутатов Верховной рады желают досрочно сложить с себя полномочия, заявил 11 декабря лидер фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия в эфире телеканала «Рада».

Ранее, 8 декабря, издание «Страна.ua» сообщило в своем Telegram-канале, что Верховная рада утвердила заявления трех нардепов о сложении депутатских мандатов.

«На самом деле количество людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше. Мы уже не отпускаем людей <...> Мы говорим, что просто не будем за это (снятие полномочий. — Ред.) голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (созыва. — Ред.) и принимать необходимые для государства законы», — цитирует Арахамию «Интерфакс-Украина».

По состоянию на 11 декабря Верховная рада насчитывает 400 депутатов, хотя, согласно законодательству Украины, их должно быть 450.

Ранее, 20 ноября, вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что украинский парламент при принятии решений заранее согласовывает их с западными партнерами. При этом некоторые нардепы считают, что можно «схулиганить» и проголосовать не в фарватере договоренностей с западными партнерами, однако это не так, подчеркнул Корниенко.