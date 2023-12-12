Реклама
Прямой эфир
Мир
Главы стран ЕС призвали Сунака вести себя как Черчилль
Туризм
В АТОР спрогнозировали рост цен на путешествия в 2024 году до 30%
Мир
Конгрессвумен осудила США за нежелание перемирия на Украине
Мир
Reuters назвало дату голосования по резолюции об импичменте Байдена
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильном снеге и гололедице 12 декабря
Мир
На Тайване сообщили о попытке угона военного вертолета за вознаграждение в $15 млн
Мир
Полянский на заседании СБ ООН заявил о бесполезности поставок оружия для Украины
Мир
В СМИ рассказали о прилетевшем в США без билета и документов россиянине
Общество
Сроки поставок импортных автозапчастей стали достигать полутора лет
Мир
В США заявили о планах узнать больше о применении Израилем белого фосфора в Ливане
Мир
Глава МВД Франции запросил отставку после отклонения законопроекта о миграции
Мир
Послы РФ и Киргизии в ФРГ посетили Русский дом в честь юбилея Чингиза Айтматова
Мир
МВФ одобрил Украине очередной транш объемом $900 млн
Мир
Зеленский вновь попросил у конгресса США вооружение для ВСУ
Общество
Зорькин назвал Конституцию РФ главной ценностью правового хозяйства страны

Эксперт рассказала об опасности постоянного запотевания окон

Эксперт Суркова: постоянное запотевание окон может привести к росту грибка
0
Фото: Getty Images/ksenija18kz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова 11 декабря рассказала «Известиям», почему окна могут постоянно запотевать и как с этим бороться.

«Почему дома постоянно запотевают окна: неисправная система вентиляции, из-за которой приток воздуха заблокирован и воздух застаивается; продуваемые оконные рамы или дверные проемы; поступление влаги из подвалов и крыш, особенно если они не должным образом изолированы. Еще важно отметить, что влажность может появиться при готовке пищи, сушке белья в помещении и так далее», — сообщила эксперт.

Чтобы предотвратить запотевание окон, важно выяснить причину и устранить ее, заявила Суркова. Например, если оконные рамы продуваются, на полости нужно нанести монтажную пену, а если система вентиляции неисправна, нужно устранить засорение вытяжки.

По словам специалиста, постоянное запотевание окон может быть опасно. Так, конденсат может капать на подоконник или мебель, вызывая их повреждение. Влага вызывает коррозию металлических элементов, а также повреждение и разбухание деревянных и пластиковых рам, приводит к повреждению уплотнительных материалов. Если влага не удаляется должным образом, это может способствовать росту плесени и грибка.

«Правила ухода за окнами, чтобы они не запотевали, простые. Регулярно протирайте стекла и рамы от пыли и грязи, используйте специальные средства для мытья стекол, которые помогают предотвратить запотевание. Проверяйте состояние уплотнителей и при необходимости заменяйте их. Чаще проветривайте помещение, чтобы избежать повышенной влажности», — сказала Суркова.

С запотеванием окон помогут справиться осушители воздуха. Они работают путем конденсации водяного пара на холодной поверхности и последующего сбора воды в специальный резервуар.

«Адсорбционные осушители используют абсорбент, такой как силикагель, для удаления влаги из воздуха. Конденсационные осушители работают путем охлаждения воздуха ниже точки росы, что приводит к конденсации водяных паров. При выборе осушителя важно учитывать его производительность, уровень шума, энергопотребление и стоимость. Некоторые модели также предлагают дополнительные функции, такие как дистанционное управление, автоматический режим работы, таймер и индикаторы влажности», — заключила эксперт.

Малой кровлей: с сосульками на крышах будут бороться с помощью вибрации
Как энергоэффективная система не даст образоваться опасным ледяным наростам

В конце ноября эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал «Известиям», что при выборе снегоуборщика нужно обращать внимание на тип двигателя, ширину захвата и тип шнека.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023