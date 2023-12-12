Эксперт рассказала об опасности постоянного запотевания окон

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова 11 декабря рассказала «Известиям», почему окна могут постоянно запотевать и как с этим бороться.

«Почему дома постоянно запотевают окна: неисправная система вентиляции, из-за которой приток воздуха заблокирован и воздух застаивается; продуваемые оконные рамы или дверные проемы; поступление влаги из подвалов и крыш, особенно если они не должным образом изолированы. Еще важно отметить, что влажность может появиться при готовке пищи, сушке белья в помещении и так далее», — сообщила эксперт.

Чтобы предотвратить запотевание окон, важно выяснить причину и устранить ее, заявила Суркова. Например, если оконные рамы продуваются, на полости нужно нанести монтажную пену, а если система вентиляции неисправна, нужно устранить засорение вытяжки.

По словам специалиста, постоянное запотевание окон может быть опасно. Так, конденсат может капать на подоконник или мебель, вызывая их повреждение. Влага вызывает коррозию металлических элементов, а также повреждение и разбухание деревянных и пластиковых рам, приводит к повреждению уплотнительных материалов. Если влага не удаляется должным образом, это может способствовать росту плесени и грибка.

«Правила ухода за окнами, чтобы они не запотевали, простые. Регулярно протирайте стекла и рамы от пыли и грязи, используйте специальные средства для мытья стекол, которые помогают предотвратить запотевание. Проверяйте состояние уплотнителей и при необходимости заменяйте их. Чаще проветривайте помещение, чтобы избежать повышенной влажности», — сказала Суркова.

С запотеванием окон помогут справиться осушители воздуха. Они работают путем конденсации водяного пара на холодной поверхности и последующего сбора воды в специальный резервуар.

«Адсорбционные осушители используют абсорбент, такой как силикагель, для удаления влаги из воздуха. Конденсационные осушители работают путем охлаждения воздуха ниже точки росы, что приводит к конденсации водяных паров. При выборе осушителя важно учитывать его производительность, уровень шума, энергопотребление и стоимость. Некоторые модели также предлагают дополнительные функции, такие как дистанционное управление, автоматический режим работы, таймер и индикаторы влажности», — заключила эксперт.

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