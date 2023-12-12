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Почти половину россиян затапливали соседи

Опрос: более 40% россиян затапливали соседи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Аналитики управляющей компании «ПИК-Комфорт» совместно с агентством A2:Research провели исследование о том, как россияне общаются с соседями по дому. Выяснилось, что только треть общаются со своими соседями по этажу. При этом столько же получали помощь от них в сложных ситуациях, а почти половину затапливали. Результатами опроса аналитики поделились с «Известиями» 12 декабря.

Так, почти половина респондентов (42%) рассказали, что сталкивались с ситуациями, когда соседи сверху их заливали. Более трети (36%) были вынуждены обратиться за помощью в управляющую компанию — проблему решили оперативно, менее чем за неделю (64%). 30% обращались за решением проблемы в страховую компанию, а 18% ответили, что хозяин, по чьей вине была затоплена квартира, возместил причиненный ущерб самостоятельно.

В целом россияне готовы решать проблемы с соседями дипломатическим путем, об этом рассказала половина опрошенных. Пятая часть при возникновении конфликтных ситуаций предпочла бы попросить помощи у третьей стороны, а 15% обратились бы за решением только в УК.

Как показали результаты исследования, чаще всего общение россиян со своими соседями ограничивается приветствием (34%) и обменом парой фраз (34%) при встрече. 32% рассказали, что общаются, когда гуляют с детьми на площадке возле дома, а 17% — регулярно заходят друг к другу в гости. Пятая часть (21%) — общается с соседями по мере возможности.

Основными поводами для поддержания близких отношений с соседями опрошенные назвали желание общения и поддержания социальных связей (42%), взаимопомощь и поддержку (26%), а также создание безопасной обстановки в доме (18%). Треть опрошенных (32%) также рассказали, что у них возникали сложные ситуации, в которых помощь соседей была неоценима.

Преимущественно россияне общаются со своими соседями на бытовые темы (36%), а 18% обсуждают планы на выходные и общие увлечения. 14% предпочитают общаться на темы, связанные с жизнью дома.

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В начале ноября сервисы «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» провели исследование и выяснили, как россияне делают ремонт и в чем им помогают друзья. Выяснилось, что среди тех, кто делал ремонт, своими силами обошлись 70% опрошенных. 27% из них всё делали самостоятельно. 23% частично поручили сложные работы специалистам. Только 20% помогали родственники или друзья. Почти треть россиян (30%) отметили, что всю работу поручили подрядчикам.

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