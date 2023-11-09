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Россияне рассказали, как им помогали друзья с ремонтом

Опрос: 60% россиян рассказали, что друзья помогали им клеить обои
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Фото: ТАСС/URA.RU/Александр Мамаев
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Сервисы «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» провели исследование и выяснили, как россияне делают ремонт и в чем им помогают друзья. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. человек из всех регионов страны. Опрос проводился в октябре 2023 года. Результаты появились в распоряжении «Известий» 9 ноября.

16% россиян только закончили делать ремонт. 17% респондентов обновляли квартиру год назад, а 19% участников исследования два-четыре года назад. Промежуток от 5 до 10 лет назвали 22% опрошенных. Более 10 лет назад делали ремонт 17% респондентов. Только 9% участников никогда не делали ремонт.

Среди тех, кто делал ремонт, своими силами обошлись 70% опрошенных. 27% из них всё делали самостоятельно. 23% частично поручили сложные работы специалистам. Только 20% помогали родственники или друзья. Почти треть россиян (30%) отметили, что всю работу поручили подрядчикам.

Из тех, кому помогали друзья, 60% оценили помощь в поклейке обоев. 40% помогали укладывать пол, а 37% совместно с друзьями выносили мусор и старые вещи. Помогали устанавливать сантехнику 35% опрошенным. Приятели занимались штукатуркой у 32% респондентов. 29% россиян ответили, что друзья помогали красить стены. Еще 29% устанавливали окна и двери. Укладывали плитку 26% участникам исследования, а 23% ответили, что близкие помогали подбирать и устанавливать новую мебель.

Друзья помогали с переездом 12% опрошенным. Совместно проверяли качество работы строительной бригады 6% респондентов, а с 3% делились контактами строителей. 11% отметили другую помощь, которую оказали друзья.

Стоит отметить, что абсолютное большинство опрошенных не прибегает к помощи друзей при выполнении работ, требующих профессиональной квалификации. Например, ремонт электрики, сантехники, труб и розеток, а также замена батарей и вентиляции. Вместо того чтобы рисковать своей безопасностью, люди предпочитают привлекать опытных профессионалов.

«Ремонт своими руками может быть заманчивым и даже экономически выгодным решением, однако, к сожалению, он часто сопряжен с рядом сложностей и непредвиденными последствиями. Многие ремонтные работы в квартире или доме требуют специальных знаний и опыта, которыми обычный человек не всегда обладает. Особенно те, кто первый раз берутся за эту работу. Для того чтобы облегчить себе жизнь, всегда можно обратиться к профессионалам, которые знают обо всех тонкостях и технологиях», — сказала руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами» Полина Цветкова.

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В конце октября основатель и генеральный директор компании «Главснаб», строительный эксперт Федор Васильев сообщил в разговоре с «Известиями», что некоторые стройматериалы, в том числе пенопласт, дешевые краски, линолеум и ламинат, могут представлять серьезную опасность для здоровья человека, и использовать их в жилом помещении крайне не рекомендуется.

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