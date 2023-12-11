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Иосиф Пригожин рассказал о своем самочувствии

Иосиф Пригожин рассказал, что заболел гриппом и пневмонией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский продюсер Иосиф Пригожин заболел пневмонией и гриппом. Об этом 11 декабря он сам рассказал в беседе с «Известиями».

«Все нормально. Ну грипп и пневмония. Ну что ж, сейчас это распространенное, к сожалению. Грипп А и пневмония. Надо беречь себя», — сказал он.

Пригожин обратил внимание, что в стране резко началась новая эпидемия. По его словам, о его болезни никто бы не узнал, если бы он не вызвал скорую помощь. При этом он отметил, что среди его знакомых артистов также многие болеют.

«Человек 40 наших знакомых из артистов болеют так же, как я, — температура под 40 (градусов. — Ред.)», — поделился продюсер.

Кроме того, он пожаловался на то, что из-за болезни поменялись все его планы. Однако Пригожин выразил надежду, что скоро поправится.

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О том, что Пригожин был госпитализирован, стало известно накануне, 10 декабря. Его помощница Лидо Гаганидзе тогда рассказала, что госпитализация была внеплановой.

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