Стали известны тревел-открытия россиян в 2023 году

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip 12 декабря рассказал «Известиям», какие места в России и за рубежом его клиенты открыли для себя в 2023 году. Для этого специалисты проанализировали отельные бронирования и выделили список направлений, популярность которых серьезно выросла в сравнении с прошлым годом.

За год заметнее всего увеличился интерес к Архызу: в поселке недалеко от популярных горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии отели бронировали в 2,7 раза чаще. Почти во столько же, или в 2,5 раза, выросло количество заказов в Горно-Алтайске и Мурманске, а в Шерегеш стали ездить в 2,3 раза больше россиян.

Вдвое популярнее в 2023 году оказались Улан-Удэ, Владикавказ и Ессентуки. Также многие путешественники открыли для себя такие российские города, такие как Махачкала (+66,7% отельных заказов), Пятигорск (+52,3%) и Иркутск (+25,8%).

Среди зарубежных направлений самый серьезный рост показал Сингапур: в отелях этого города-государства россияне останавливались в 5,4 раза чаще. Также благодаря открытию прямых перелетов многие стали активнее отдыхать в Варадеро: количество бронирований выросло в 5 раз. В 4 раза увеличилась популярность Токио и Пхукета, в 3,5 раза — Куала-Лумпура, а в 3 раза — Гаваны и Манилы.

Многие российские туристы стали чаще путешествовать в Бангкок, Паттайю и Сеул (рост в 2,5 раза), а также в Убуд, Джакарту, Маскат, Нью-Дели и Нячанг (в 2 раза). Кроме того, увеличилось число отельных заказов в Астане (+85,7%), Баку (+62,5%), Абу-Даби (+60,3%) и Хошимине (+50,0%).

Самыми распространенными направлениями для длительных путешествий зимой у россиян в 2023 году стали Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам. Такие данные накануне «Известиям» предоставили эксперты СК «Росгосстрах», которые проанализировали информацию по покупкам полисов страхования выезжающих за рубеж длительностью более 60 дней. Что касается европейских стран, то в 2023 году самыми популярными направлениями для зимовки стали Италия и Испания.