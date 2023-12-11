Диетолог рассказала о влиянии фастфуда и алкоголя на энергодефицит организма

К потере энергии в организме может привести употребление фастфуда и алкоголя. Об этом 11 декабря рассказала врач-диетолог Татьяна Жаровская.

По ее словам, одни продукты снабжают организм энергией, в то время как другие ее отнимают, так как они более требовательны к перевариванию.

«Это продукты, которые содержат насыщенные гидрогенизированные жиры, трансжиры. Например, чипсы, сухарики или любимое многими сочетание булочки и жареной котлеты будут забирать энергию, потому что организм на их переваривание тратит слишком много ресурсов. При этом сами продукты обладают низкой пищевой ценностью», — рассказала она радио Sputnik

Также к подобным продуктам относятся изделия из муки высшего сорта или с высоким содержанием сахара. После их употребления организм снова хочет есть, так как не получил полезных веществ.

В свою очередь алкоголь требует больших затрат энергии из-за своего негативного влияния на работу печени.

«У нас в печени сосредоточена большая часть митохондрий. Это особые клетки — наши энергетические станции. Алкоголь и продукты с высоким содержанием консервантов могут вызывать дисфункцию печени и приводить к энергодефициту», — сказала Жаровская.

Она отметила, что даже после небольшой порции алкоголя человек может на следующий день почувствовать усталость и упадок настроения. Регулярное употребление спиртного и фастфуда приведет к хроническому энергодефициту.

«Но если позволять себе фастфуд или другой вредный продукт один или два раза в месяц в умеренном количестве, то в принципе организм с этим справится, нагрузка на печень будет небольшой и на энергофон здорового человека это никак не повлияет», — заявила врач.

Ранее, 8 декабря, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, что употребление алкоголя в больших количествах снижает когнитивные функции мозга. Также опасность представляет употребление переработанного растительного масла, так называемого гидрогенизированного жира. Примером такой продукции служит маргарин.