Реклама
Прямой эфир
Мир
The Guardian узнала о встрече сторонников Орбана в США по Украине
Мир
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Мир
Экс-замглавы МО Украины сообщила о сложной ситуации для ВСУ на пяти направлениях
Мир
В США выразили надежду на возврат Украины «на первые полосы» из-за визита Зеленского
Авто
АвтоВАЗ начнет производство «Весты» с новым мотором в январе
Мир
В США зафиксировали вспышку детской пневмонии
Мир
На Украине заявили о путанице из-за оптимистичных заявлений про конфликт с РФ
Общество
Пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с писателем Дмитрием Быковым
Общество
В ДНР началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год
Происшествия
В Подмосковье 11 человек задержаны за взяточничество
Экономика
Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ в декабре до 16% годовых
Мир
Bloomberg узнало подробности встречи Зеленского и Орбана
Армия
Корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт столицы Филиппин Манилы
Мир
El Pais сообщил об изнашивании западной поддержки Украине
Мир
Нарышкин рассказал о рассматриваемых Западом заменах Зеленскому

Диетолог рассказала о влиянии фастфуда и алкоголя на энергодефицит организма

0
Фото: Global Look Press/Matthias Balk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К потере энергии в организме может привести употребление фастфуда и алкоголя. Об этом 11 декабря рассказала врач-диетолог Татьяна Жаровская.

По ее словам, одни продукты снабжают организм энергией, в то время как другие ее отнимают, так как они более требовательны к перевариванию.

«Это продукты, которые содержат насыщенные гидрогенизированные жиры, трансжиры. Например, чипсы, сухарики или любимое многими сочетание булочки и жареной котлеты будут забирать энергию, потому что организм на их переваривание тратит слишком много ресурсов. При этом сами продукты обладают низкой пищевой ценностью», — рассказала она радио Sputnik

Также к подобным продуктам относятся изделия из муки высшего сорта или с высоким содержанием сахара. После их употребления организм снова хочет есть, так как не получил полезных веществ.

В свою очередь алкоголь требует больших затрат энергии из-за своего негативного влияния на работу печени.

«У нас в печени сосредоточена большая часть митохондрий. Это особые клетки — наши энергетические станции. Алкоголь и продукты с высоким содержанием консервантов могут вызывать дисфункцию печени и приводить к энергодефициту», — сказала Жаровская.

Она отметила, что даже после небольшой порции алкоголя человек может на следующий день почувствовать усталость и упадок настроения. Регулярное употребление спиртного и фастфуда приведет к хроническому энергодефициту.

«Но если позволять себе фастфуд или другой вредный продукт один или два раза в месяц в умеренном количестве, то в принципе организм с этим справится, нагрузка на печень будет небольшой и на энергофон здорового человека это никак не повлияет», — заявила врач.

Не только сладости: врачи назвали пять самых вредных продуктов
Они сокращают срок жизни и приводят к серьезным болезням

Ранее, 8 декабря, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, что употребление алкоголя в больших количествах снижает когнитивные функции мозга. Также опасность представляет употребление переработанного растительного масла, так называемого гидрогенизированного жира. Примером такой продукции служит маргарин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023