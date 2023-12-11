Храм Знамения иконы Божией Матери открылся в Москве после реставрации

В Москве после длительной реставрации открылся храм иконы Божией Матери «Знамение» при столичном ГУ МВД, который был возведен еще в XVII веке. В соборе с многовековой историей побывал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

За несколько столетий облик храма был практически утерян, однако специалисты смогли вернуть ему почти первозданный вид, причем как снаружи, так и внутри. Богослужения там не было с конца XVII века.

Этот храм с самого своего основания находится на государственной службе: почти четыре века назад здесь молились стрельцы, потом имперские жандармы. Теперь здесь смогут молиться сотрудники органов внутренних дел.

«Мы должны молиться за воинов наших и за тех, кто работает внутри страны, оберегая страну не только от врагов внешних, но от всякого беспорядка, правонарушений и всего того, что может превратиться во внутреннюю междоусобицу. Да хранит вас Господь на этом верном, на правильном пути», — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В советское время на месте храма были упадок и запустение, на смену церковным службам пришли службы хозяйственные. Многие детали фасада разрушились со временем, однако каждый элемент мастера воссоздавали строго по историческим технологиям и с использованием особого кирпича.

Восстановление происходило по сохранившимся фотографиям, но не везде это было возможно.

«Фрагмент живописи, которая сохранилась, — в таком состоянии мы его получили. Мы его расчистили, закрепили и оставили как есть», — рассказал руководитель реставрационных работ Александр Бабаханов.

По словам реставраторов, это единственное нетронутое место в храме. Величественный иконостас построили заново, как и все деревянные элементы.

Одним из самых необычных помещений в храме является пристройка советских времен, где разместили котельную. Она обслуживала сначала милицейский архив, потом лабораторию. Здесь реставратором пришлось создавать все убранство с нуля.

На стенах храма можно увидеть редкое изображение былинного героя Ильи Муромца. Как объяснил настоятель Максим Атаманов, он обычно изображается в монашеском одеянии, поскольку свою жизнь он закончил в Киево-Печерском монастыре, хотя до этого был богатырем на службе князя Киевского.

Теперь храм открыт для продолжателей его дела. На первую службу пришли не только сотрудники полиции, но и члены их семей, местные жители и просто верующие.

Служба в честь открытия храма Знамения иконы Божией Матери прошла накануне, 10 декабря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение храма — Божественную литургию. В этот день церковь отметила праздник иконы Божией Матери «Знамение». Свое название икона получила в честь Знаменского чуда, когда в 1164 году Богородица предупредила об опасности нападения монголов. Она находится в Софийском соборе Великого Новгорода.