После реставрации храма Знамения иконы Божией Матери прошла служба

Служба в честь открытия после реставрации храма Знамения иконы Божией Матери в Москве прошла в воскресенье, 10 декабря.

На видеокадрах показаны церковные обряды во время службы в храме. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на них совершает великое освящение храма Знамения иконы Божией Матери и Божественную литургию в новоосвященном храме. Кроме того, глава РПЦ передал внутренним войскам России образ святого преподобного Сергия Радонежского в память о богослужении 10 декабря.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев также отметил, что освящение храма является знаком одобрения той работы, которая проводится по укреплению православной веры среди сотен сотрудников органов внутренних дел. Они находятся там, где им быть необходимо, и делают все, чтобы укрепить правопорядок и обеспечить безопасность граждан страны, добавил он.

10 декабря церковь отмечает праздник иконы Божией Матери «Знамение». Свое название икона получила в честь Знаменского чуда, когда в 1164 году Богородица предупредила об опасности нападения монголов. Она находится в Софийском соборе Великого Новгорода.

Также известны многочисленные списки с этого образа. Некоторые из них почитаются как чудотворные и названы по месту, где свершилось какое-либо чудо: Серафимо-Понетаевская, Дионисиево-Глушицкая, Курская и другие.