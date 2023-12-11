Оптовые цены на бензин в России упали на 14-15%
Оптовые котировки на бензин упали за ноябрь на 14–15%. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила газета «Коммерсантъ».
Цены на бензин вернулись к уровню начала 2023 года из-за сезоного сокращения спроса, высоких объемов производства, а также в результате осеннего эмбарго.
По словам газеты, цены стабилизировались до весны 2024 года.
Ранее, 7 декабря, аналитик спрогнозировал возможное дальнейшее падение цен на нефть марки Brent до $70. По его мнению, обвал цен на нефть может вынудить ОПЕК+ провести экстренную встречу.