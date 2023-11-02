Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на бензин и дизель

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с нефтяными компаниями принять меры по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Об этом в среду, 1 октября, сообщил Кремль на своем сайте.

«Правительству Российской Федерации <...> при участии вертикально интегрированных нефтяных компаний принять меры по стабилизации розничных и оптовых цен на бензин и дизельное топливо, а также по обеспечению отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей топливом в достаточном объеме», — говорится в поручении.

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