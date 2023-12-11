Мирошник сообщил о работе над созданием трибунала для руководства Украины
Инициатива по созданию трибунала над политическим руководством Украины находится на стадии проработки. Об этом в воскресенье, 10 декабря, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Поверьте, чем ближе будет к окончанию [специальной военной] операции, чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал [над украинскими властями]», — сообщил он в эфире белорусского телеканала СТВ.
Помимо этого, Мирошник добавил, что мировое сообщество должно выбрать суд, в котором будет происходить данный процесс.
Ранее, 16 октября, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что следует рассмотреть вариант создания на базе ШОС, БРИКС или других неангажированных международных площадок Международного трибунала для расследований преступлений, совершенных украинскими властями в период с 2014 года.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.