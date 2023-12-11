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Мирошник сообщил о работе над созданием трибунала для руководства Украины

Мирошник: решение по трибуналу для руководства Украины прорабатывается
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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Инициатива по созданию трибунала над политическим руководством Украины находится на стадии проработки. Об этом в воскресенье, 10 декабря, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Поверьте, чем ближе будет к окончанию [специальной военной] операции, чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал [над украинскими властями]», — сообщил он в эфире белорусского телеканала СТВ.

Помимо этого, Мирошник добавил, что мировое сообщество должно выбрать суд, в котором будет происходить данный процесс.

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Ранее, 16 октября, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что следует рассмотреть вариант создания на базе ШОС, БРИКС или других неангажированных международных площадок Международного трибунала для расследований преступлений, совершенных украинскими властями в период с 2014 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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