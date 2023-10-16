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Медведчук призвал создать трибунал по Украине на базе ШОС или БРИКС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В ситуации, когда своими действиями страны Запада фактически открыли «юридический фронт» против России, следует рассмотреть вариант создания на базе ШОС, БРИКС или других неангажированных международных площадок Международного трибунала для расследований преступлений, совершенных украинскими властями в период с 2014 года, написал в своей статье для газеты «Известия» председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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«Известия» публикуют статью председателя политсовета запрещенной на Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука

«В условиях, когда коллективный Запад открыл против Российской Федерации новый, юридический фронт, в котором заангажированные прокуроры и судьи МУС, прикрываясь противоправными судебными решениями, совершают тяжкие преступления против международного правосудия и основ национальной безопасности России, ответ агрессору должен быть мощным и эффективным. Считаю абсолютно необходимым создание на базе ШОС, БРИКС, Союзного государства России и Белоруссии или любой другой международной площадки Международного трибунала по расследованию преступлений, совершенных неонацистами и их сообщниками на территории Украины с 2014 года», — написал политик в статье.

Подробнее читайте в статье Виктора Медведчука для «Известий»:

«Открытие полевого офиса МУС в Украине — акт гибридной агрессии против России»

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