В Словакии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС
Украина не готова для старта переговоров о вступлении в Евросоюз, сказал «Известиям» председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри (партия «Курс — социальная демократия»).
«Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать еще много шагов и пройти очень длинный путь. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии», –– заявил он.
Осенью на парламентских выборах в Словакии победу одержала «Курс — социальная демократия» (SMER). Лидер SMER, премьер-министр страны Роберт Фицо ранее заявил, что считает Украину «самой коррумпированной страной в мире».
5 декабря глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что не видит возможности принятия Украины в ЕС на фоне происходящего в этой стране вооруженного конфликта.
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Блок и негатив: Украину больше не хотят видеть в Евросоюзе