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Арендное жилье в крупных городах подорожало на 25%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Арендное жилье в крупных городах подорожало за последний год на четверть. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости.

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«В частности, в крупных городах рост средней ставки аренды самых популярных однушек превысил 25%, аналогичная ситуация со стоимостью съема двухкомнатных квартир», — рассказала «Известиям» директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

По ее информации, больше всего цены поднялись в Нижнем Новгороде (+28%), Челябинске (+26,4%), Тюмени (+22,7%), Волгограде (+21,3%) и Ростове-на-Дону (+17,6%).

В столице показатель увеличился на 14%, в Санкт-Петербурге — на 13%, добавила она.

«Причин этого много, в том числе общая экономическая ситуация. Для многих арендодателей сдача квартир под съем является едва ли не единственным доходом, соответственно, они и поднимают цены», — рассказал член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

Как отметила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова, спрос на арендное жилье растет из-за снижения доступности ипотеки.

До конца года средние ставки аренды могут вырасти еще на 1–2%, в начале следующего года они замедлят рост, однако нельзя исключать, что до весны ставки аренды могут еще вырасти, спрогнозировала Ольга Павлинова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ключ и ставка: арендное жилье в крупных городах подорожало на 25%

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