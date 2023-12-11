ЕС не планирует проведение военных учений с Арменией
Евросоюз не намерен проводить с Арменией военные учения, сообщил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«ЕС не рассматривает возможность проведения совместных военных учений с Арменией. ЕС –– это не военный альянс, это политическое и экономическое сообщество ценностей», –– заявил Стано.
Кроме того, в Евросоюзе нет планов тренировать армянских военнослужащих на территории стран — членов ЕС, уточнил он.
В Евросоюзе изучают возможность оказания поддержки армянской армии по линии Европейского фонда мира «в нелетальном формате», но конкретных решений пока нет, сообщил Стано.
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