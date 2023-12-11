Реклама
Прямой эфир
Мир
В секторе Газа заявили об успешной атаке на дюжину солдат ЦАХАЛ
Мир
Великобритания передаст Украине два минных тральщика
Мир
Глава ЕК назвала требования для вступления Украины в ЕС
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Снигиревке
Мир
Спецсессия Генассамблеи ООН по Палестине возобновится 12 декабря
Мир
Заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву пройдет 11 декабря
Мир
ЦАХАЛ заявила об ответном огне на пуски из Ливана по Израилю
Мир
Генерал ВСУ Сырский заявил о наступлении российской армии по всему фронту
Мир
Саудовский принц назвал визит Путина в Эр-Рияд доказательством прочных отношений
Мир
Трамп принял решение отказаться от дачи показаний по делу о мошенничестве
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –7 градусов в Москве 11 декабря
Общество
В ЛДПР предложили сделать 25 декабря последним днем года для сдачи экзаменов в вузах
Мир
Сенатор раскритиковал блокировку США резолюции ООН по прекращению огня в Газе
Мир
ЕС не планирует проведение военных учений с Арменией
Мир
Депутат Верховной рады Украины назвал Орбана «петухом»

ЕС не планирует проведение военных учений с Арменией

0
Фото: Global Look Press/Piero Nigro
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз не намерен проводить с Арменией военные учения, сообщил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

ЕС в ребро: Пашинян разворачивает Армению от России
Ереван продолжает сближаться с Западом и понижать участие в ОДКБ

«ЕС не рассматривает возможность проведения совместных военных учений с Арменией. ЕС –– это не военный альянс, это политическое и экономическое сообщество ценностей», –– заявил Стано.

Кроме того, в Евросоюзе нет планов тренировать армянских военнослужащих на территории стран — членов ЕС, уточнил он.

В Евросоюзе изучают возможность оказания поддержки армянской армии по линии Европейского фонда мира «в нелетальном формате», но конкретных решений пока нет, сообщил Стано.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Глухой ЕС: Брюссель не будет поставлять вооружение Армении

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023