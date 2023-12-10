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СК РФ возбудил уголовное дело после нападения собаки на ребенка в Новой Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Уголовное дело возбуждено по факту нападения собаки на новорожденного ребенка в поселке Сосенское в Новой Москве. Об этом 10 декабря сообщили в ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице.

«Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118) и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст. 156 УК РФ)», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Следователи установили, что немецкая овчарка напала на трехмесячного ребенка, находившегося в коляске на участке в поселке, пока его мать отлучилась. Ребенок был госпитализирован в городскую больницу с множественными телесными повреждениями после укусов.

В настоящее время другие обстоятельства происшествия устанавливаются. В ГУ МВД России по Москве также подтвердили факт произошедшего.

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Ранее, 9 ноября, сообщалось, что на улице Минской в Калуге бойцовская собака напала на двух детей. После произошедшего им оказали необходимую помощь и отпустили домой. Спустя два дня, 11 ноября, прокуратура Калужской области организовала проверку по этому факту. Отмечается, что по результатам проверки виновное лицо привлекут к ответственности.

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