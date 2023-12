Раннему радуемся: первая запись Джексона и поздняя Басты

Green Day борются с зависимостями, Баста соперничает с Маяковским и Цоем, а первую запись Майкла Джексона продают как NFT. Сегодня стилевой спектр нашей подборки особенно широк: от рэпа до панка, от r'n'b до экспериментов, которым даже сложно подобрать определение. Почему именно эти записи заслуживают внимания, читайте в обзоре «Известий».

Nicki Minaj — Pink Friday 2

После пятилетнего перерыва одна из главных современных рэперш Ники Минаж выпустила новый альбом. И несмотря на легкомысленную обложку в розовых тонах, здесь всё буквально кричит о самых серьезных намерениях. 22 трека, 70-минутная продолжительность, внушительный список гостей — достаточно назвать J. Cole, Дрейка, Лила Уэйна, Future, Lil Uzi Vert. И даже само название намекает на то, что Ники начинает заново, перезапускает карьеру, ведь именно Pink Friday назывался ее дебютный диск, вышедший еще в 2010 году.

Минаж всегда была амбициозной девушкой. Вспомним: ее предыдущий лонгплей назывался Queen, и в новом она почти сразу называет себя королевой. Но, к счастью, амбиции в данном случае подкрепляются действительно ярким и разнообразным материалом. Начиная с первого номера Are You Gone Already, построенного на сэмпле из песни Билли Айлиш, и заканчивая пафосным финальным гимном Just the Memories, Ники заставляет слушать пластинку с неослабевающим вниманием, а потом еще и напевать засевшие в память мотивчики (например, из Cowgirl и Needle). Но и рэп-читку она раздает не хуже, чем прежде, выпаливая сотни слов в минуту.

Green Day — Dilemma

Панк-трио Green Day опубликовало очередной клип в преддверии выхода своего будущего альбома (релиз запланирован на январь), и он своим настроением напоминает предыдущий ролик — The American Dream Is Killing Me. Там, напомним, зомби-апокалипсис был показан как сущее веселье. Вот и в новом номере музыканты поют в беззаботном мажоре о совсем не веселых вещах — зависимостях и тяжелом избавлении от них.

Видео музыке под стать: основную часть хронометража занимает демонстрация веселья в баре. И хотя речь идет о психологических проблемах, а не о алкогольных, клип приравнивает одно к другому и не сказать, что осуждает — уж очень бодро и задорно всё выглядит.

Впрочем, парадокс Green Day в том, что в текст можно вовсе не вслушиваться и просто получать удовольствие от музыки, которая, кажется, поднимет на ноги своей бешеной энергетикой и сносящим с ног звуком не то что пьяного — мертвого. И если начинать утро с такой песни, оно будет определенно лучше, чем у фронтмена Green Day, помятую похмельную физиономию которого мы видим в начале клипа.

The Jackson 5 — Big Boy One-Derful Version

Поиск неизданных раритетов умерших суперзвезд в последнее время стал любимым развлечением наследников, продюсеров и рекорд-лейблов. И вроде бы ясно, что каждый раз это в большей степени коммерческий ход, нежели стремление добавить что-то действительно важное к наследию великого человека. Но всё равно поклонники будут платить деньги, даже если единственный раритет добавят к сборнику хитов и выпустят всё это в дорогущем боксе.

Неудивительно, что и новый релиз привлек всеобщее внимание. Еще бы — он позиционируется как первая запись Майкла Джексона! Но если вникнуть, здесь оказывается немало подводных камней. Прежде всего саму песню мы и так знаем. Это Big Boy, но только в предварительном варианте. Jackson 5 в 1967 году пришли в чикагскую студию One-Derful, где записали демо, и только затем уже повторили работу на Steeltown Records, сделав сингл, с которого и начался путь группы к славе. Теперь же мы можем послушать исходный вариант — судя по фрагментам, он чуть быстрее и с немного отличающейся аранжировкой.

Однако, чтобы получить трек целиком, придется выложить не меньше $25 в криптовалютном эквиваленте: релиз распространяется как NFT и, видимо, должен восприниматься как инвестиция. Посмотрим, сколько времени потребуется современным флибустьерам, чтобы сделать этот релиз общедоступным и подвергнуть сомнению защищенность актива.

Баста — «В разные стороны»

Баста выпустил очередной номер из музыки к ленкомовскому спектаклю «Маяковский» — одному из самых провокационных театральных событий этого года. Напомним, написать саундтрек для постановки про великого поэта-футуриста Алексей Франдетти пригласил Василия Вакуленко. Свое решение режиссер объяснял «Известиям» просто: «Потому что Маяковский — это настоящий рэп, хип-хоп».

Насколько органичным оказался диалог между авторами «Облака в штанах» и «Сансары», мнения рецензентов разошлись. Однако благодаря релизам на стримингах мы можем оценить песни как таковые, без привязки к спектаклю. И если предыдущий трек — «Акробаты разбитых надежд» — выглядел все-таки весьма проходным микстом рэпа и поп-баллады, то в новом сингле Баста заходит на территорию рока и сохраняет жанровую чистоту.

А в итоге получается действительно сильное высказывание, ассоциирующееся даже не с творчеством Вакуленко или тем более Маяковским, а скорее с «Кино». Что ж, Цой — еще один бунтарь и кумир своего поколения, так что эта ассоциация совсем не лишняя.

Леонид Федоров — «Второй человек»

Очередной эксперимент от Леонида Федорова. Релиз «Второй человек» он называет мини-альбомом, хотя это единственный трек. Правда, продолжительность песни — более 11 минут и в качестве текстовой основы здесь использовано пять стихотворений Дмитрия Озерского. Так что запись действительно можно воспринять как пять номеров, идущих нон-стоп. Что же до отсутствия разбивки, то Федоров, очевидно, категорически не хочет, чтобы части композиции слушали по отдельности или в ином порядке.

Желание автора логично: перед нами цельное высказывание, абсурдистское по текстам и крайне непривычное по звучанию (здесь и электроника, и шумовой коллаж, и элементы рока). Федоров то поет, причем порой нарочито примитивные куплетики, то декламирует, издеваясь над собственным голосом. Слово «юродивый» часто использовали в связи с Петром Мамоновым, но Федоров и его новый релиз заслуживают такого специфического определения в неменьшей степени.

Сергей Маврин — «Хаос»

В августе этого года гитарист Сергей Маврин объявил о роспуске своей группы «Маврин», просуществовавшей 25 лет. Но без прощального подарка экс-гитарист «Арии» поклонников не оставил. Им стал мини-альбом «Хаос», в который изначально планировалось включить только четыре трека, но в итоге список увеличился до семи.

Особое место среди композиций занимает «Запрещенная реальность», известная в виде инструменталки с одноименного альбома 2004 года. Почти 20 лет спустя номер обрел текст и заметно преобразился — благодаря не только вокальной партии Евгения Колчина, но и в целом переосмысленной аранжировке. Причем аллюзии на зеппелиновский Kashmir в мажорном разделе стали менее явными, что, пожалуй, плюс.

Заметим, что помимо Колчина на диске можно услышать голоса Артема Стырова (Fermata), Андрея Лефлера и самого Маврина («Десять»). В целом же получился образцовый «хардкорный» хеви-металлический релиз, стилистически не особо отличающийся от того, с чего группа начинала еще в конце 1990-х. Но в том-то и его прелесть.

Плейлист недели

Помимо треков, упомянутых в обзоре, мы включили в наш плейлист свежие синглы шведского электронного дуэта A&K и британских рокеров True North. Хотя, признаем, российским номерам из подборки их композиции все-таки уступают — прежде всего по оригинальности.