Чисто по фанам: Эд Ширан положился на поклонников, Бьорк вышла на татами

Бьорк сражается с Розалией, Эд Ширан собирает фанатские видео, а Смешарики делятся мудростью. Коллаборации, ретро и сюрпризы — вот основные темы нашего очередного музыкального обзора. Почему меломану не стоит пропускать выбранные релизы? Ответы — в материале «Известий».

Bjork & Rosalia — Oral

Сингл и клип недели — совместная работа Бьорк и Розалии, интересная не только фактом дуэта суперзвезд, но и бэкграундом. Дело в том, что Бьорк сочинила композицию Oral еще в конце 90-х, но не включила ни в Homogenic, ни в Vespertine как «слишком попсовую». И вот теперь трек с ранее записанным вокалом исландской певицы решили переработать, передав часть куплетов ее испанской коллеге, — которой, к слову, сегодня примерно столько же лет, сколько было тогда Бьорк.

Таким образом, мы слышим здесь два женских голоса одного возраста, но из разных времен. И материал, который они исполняют, наполнен как раз той свежестью и непосредственностью, которые были характерны для первых пластинок Бьорк, на тот момент еще не ударившейся в авангардные эксперименты. Так что, если вы ностальгировали по песням типа Venus As A Boy или Hyperballad, Oral наверняка придется вам по вкусу.

Вдобавок еще и эффектный клип. В нем Розалия и омоложенная Бьорк устраивают бой карате, а затем, взяв катаны, отправляются уже вместе громить кого-то третьего. Судя по всему, намек на то, что девушки хотят сразиться с держателями рыбных ферм в Исландии, — все сборы от релиза пойдут на поддержку протестов против этого бизнеса.

https://www.youtube.com/watch?v=8jsi2Tgvx6A

Take That — This Life

Через два месяца после выпуска сингла Windows группа Take That вернулась с полноценным альбомом. Прошлый диск коллектива вышел аж в 2017 году, так что материала с тех пор у троицы накопилось достаточно, а желания поделиться им с публикой — тем более.

Впрочем, британская пресса восприняла пластинку настороженно и пожурила Take That за сомнительные эксперименты со звучанием, а также за общую мрачность: послепандемийный мир бывшие кумиры девочек-подростков рисуют отнюдь не в оптимитичных тонах.

Но это не отменяет главное. Гэри Барлоу, Ховард Дональд и Марк Оуэн по-прежнему умеют создавать отличные мелодии, а когда их голоса звучат вместе, кажется, что последних трех десятков лет и не было. В этом плане, несмотря на действительно кое-какие неожиданности вроде ска-элементов в титульной композиции, This Life обладает сильнейшим ностальгическим зарядом, и по большому счету даже не так важно, что в ансамбле уже давно нет Робби Уильямса (да и Джейсона Оранджа). Оставшиеся участники свое дело знают.

Ed Sheeran — Fan Created Music Video

Эд Ширан, недавно выпустивший альбом Autumn Variations, решил прибегнуть к давно проверенному способу раскрутки и вместо создания собственных клипов сделал ставку на фанатские видео. Любой желающий мог прислать Эду свой ролик на любую из песен пластинки, после чего артист со своей командой выбрали лучшие варианты и начали публиковать их на официальном YouTube-канале певца.

За первые дни акции вышло уже шесть короткометражек, причем все они представляют разные треки Autumn Variations и сделаны жителями разных стран (США, Франция, Индия, Бразилия, Япония, Тайвань). Судя по всему, в общей сложности нас ждет 14 роликов — по количеству треков альбома. Однако, доминирующий стиль понятен по уже выпущенной партии. Всё это профессионально снятые и смонтированные бытовые зарисовки, показывающие либо путешествие молодоженов, либо идиллические семейные картины, либо трогательные истории одиночек.

Простые человеческие эмоции, атмосфера тепла и искренности — прилагаются. В общем, Эд Ширан явно не ставит задачу показать диапазон подходов и выбирает то, что лучше всего соответствует его собственному видению своей музыки. Единственное исключение — ролик, снятый с помощью нейросетей. Но куда ж сегодня без ИИ…

«Руки Вверх!», «Лаву» — «Алешка 2.0»

Новый взрыв популярности группы «Руки Вверх!» — это уже не только музыкальный, но и социокультурный феномен. Песни 90-х, считавшиеся воплощением самой примитивной попсы, сегодня оказались востребованы в среде избалованных столичных хипстеров и зумеров, которые еще даже не родились, когда Сережа Жуков сочинял «Алешку» и «18 мне уже».

Понятно, что это уже метамодерн, игра в смыслы, ностальгию, культурный код и так далее. Поэтому даже когда Жуков собрал в 2022-м «Лужники», многим еще казалось, что люди идут «чисто по приколу» и долго тенденция не протянет. Однако минуло полтора года, а востребованность «Руки Вверх!» не спадает.

И, надо сказать, сам музыкант то и дело напоминает о себе и своем творчестве всевозможными экспериментами — то продюсирует сериал со своей дочкой в главной роли, то выпускает NFT, то записывает фиты с самыми неожиданными исполнителями.

Новейший пример — «Алешка 2.0», перепетый Жуковым вместе с малоизвестным фолк-дэнсовым коллективом «Лаву». Сентиментальная баллада, начинающаяся, как и полагается, под фортепианный аккомпанемент, вдруг сменяется диким дискотечным ритмом, а нежный голос автора уступает место открытому народному вокалу.

Стереополина — «Калейдоскоп»

Певица, целиком построившая имидж на ретростилистике, выпустила дуэт с проектом «Пост Парк» и клип к синглу. Причем видео оказалось даже более примечательно, чем аудио. Приметы прошлого здесь поданы настолько выразительно, что буквально каждая сцена мини-фильма вызывает улыбку и радость узнавания.

Сюжет простой: юноша встречает странную замкнутую девушку, соорудившую во дворе игрушечную ракету. Дальше пара отправится гулять, прокатится на колесе обозрения, зайдет поиграть на игровых автоматах, выпьет газировки за три копейки. И, конечно, они будут слушать музыку в кассетном плеере.

Но, как несложно догадаться, бутафорский космический корабль окажется метафорой, а главная героиня в исполнении самой Стереополины — слишком сложной для обычной земной любви. Наверное, что-то подобное мог снять Мишель Гондри, если бы погрузился в эстетику позднего СССР. Но и у Елены Заводновой, режиссера, ранее работавшего с певицей, получилось достойно — обаятельно, стильно и трогательно. Синтезаторные мотивы песни, отсылающие к диско 1980-х, только укрепляют это впечатление.

https://www.youtube.com/watch?v=e5hKueX6zL0

«Смешарики» — «Мысли»

Музыкальный альбом «Смешариков»? Что-что? Наверное, песни из мультфильмов? Вовсе нет. Надо начать с того, что продюсеры популярного сериала решили сыграть на известном факте: многие взрослые любят «Смешариков» не меньше детей и находят в приключениях разноцветных колобков отнюдь не детские смыслы. Вот именно на этих зрителей и ориентирована свежая пластинка.

Сделана она следующим образом: современная электроника, которую можно услышать хоть в клубе, хоть в ресторане или торговом центре, становится фоном для подборок из фраз Кар-Карыча, Лосяша, Копатыча, Бараша и других героев. Извлеченные из сюжетного контекста, они производят интересный эффект: вроде и забавно, наивно, а вроде и весьма глубокие тезисы.

С меланхоличным медитативным эмбиентом эти монологи и диалоги сочетаются весьма странно. Но своя прелесть у столь резкого контраста тоже есть. Если слушать альбом в машине, фразы персонажей помешают заснуть, а музыка не будет отвлекать и настроит на философский лад.

Плейлист «Известий»

В нашем плейлисте — дикий коктейль стилей: от экспериментальной поп-музыки Паши Артемьева до синти-попа Стереополины и ретропопсы «Руки Вверх!». А завершают эту подборку электроника «Смешариков» и классический номер — «Ария» Макса Регера в исполнении Александра Загоринского и Эйнара Стин-Ноклеберга.