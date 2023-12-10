В Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка в коляске

В Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка, находившегося в коляске. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве факт нападения агентству подтвердили. На данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что младенца в критическом состоянии доставили в реанимацию. По данным собеседника агентства, мать пострадавшего ушла в магазин, оставив коляску с ребенком, а рядом собаку. Животное вытащило ребенка 2023 года рождения из коляски на землю и набросилось на него, женщина успела оттащить овчарку.

Ранее, 6 декабря, в городе Бийске Алтайского края собака на глазах хозяйки набросилась на 15-летнюю девочку. Пострадавшая школьница шла по улице, как вдруг на нее напала собака, повалила на землю и начала кусать. Всё это время хозяйка, выгуливающая животное без поводка и намордника, стояла в стороне и наблюдала за происходящим. Девочка была доставлена в больницу с рваными ранами.