Число погибших во время урагана в США достигло шести человек

Во время сильного урагана в штате Теннесси на востоке США шесть человек погибли, еще 23 получили ранения. Об этом 9 декабря сообщает Associated Press.

Уточняется, что три человека, включая ребенка, погибли после того, как торнадо обрушился на округ Монтгомери недалеко от границы штата Кентукки. Еще три человека погибли в результате сильного шторма в районе к северу от центра Нэшвилла.

«Это разрушительные новости, и наши сердца разбиты из-за семей тех, кто потерял близких», — подчеркнул мэр Кларксвилла Джо Питтс в своем заявлении.

Он также отметил, что город готов помочь семьям погибших в трудную минуту.

Ранее в этот день сообщалось о трех погибших в результате торнадо. Жителей близлежащих поселений призвали оставаться дома, пока спасатели оценивают ситуацию.