В Британии пожаловались на стаю «радиоактивных» котов

В городе Сискейл в Великобритании жители пожаловались на стаю бездомных кошек, которые появились рядом с находящимся там ядерным комплексом «Селлафилд». Об этом 9 декабря сообщается в издании Daily Mail.

«Стая диких кошек выросла после того, как рабочие «Селлафилда», крупнейшего ядерного объекта в Европе, кормили их отходами и десятилетиями укрывали под теплом гигантских паровых труб», — отметили в сообщении.

По данным издания, группа Radiation Free Lakeland (RAFL) утверждает, что фекалии бездомных кошек содержат частицы плутония и цезия. На ядерном комплексе «Селлафилд» находится крупнейшее в мире хранилище плутония и ядерных отходов, которые были накоплены из-за разработок ядерного оружия.

Некоторые работники комплекса кормили котов, собирающихся под офисами объекта, хотя представители предприятия все обвинения отвергают, но некоторым сотрудникам всё же действительно грозили дисциплинарные меры за подкармливание животных, рассказали в издании.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что в Государственном Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений Зимнего дворца, а по ночам оставлял в залах музея следы своего пребывания. Сотрудники Эрмитажа не знали, как кот оказался в помещениях.