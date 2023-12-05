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Волонтеры поймали жившего в воздуховоде Эрмитажа кота

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Фото: vk.com/koshkispas
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В Государственном Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений Зимнего дворца, а по ночам оставлял в залах музея следы своего пребывания, сообщил 5 декабря волонтер центра спасения животных «Кошкиспас» Андрей Федоров в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, сотрудники Эрмитажа не знали, как кот оказался в помещениях. Когда стало понятно, что животное живет в музее, то искусствоведы выяснили, что он обитает в воздуховоде, после чего музей обратился в «Кошкиспас».

Несколько ночей в Эрмитаже провели пятеро волонтеров организации, но смогли поймать кота.

«Видимо, поняв, что от него теперь не отстанут в принципе, кот самостоятельно днем добровольно вышел из своего укрытия, забился в угол гардероба и, не сопротивляясь, дал поймать себя сачком», — написал Федоров на странице «Кошкиспаса».

Сотрудники Эрмитажа намерены найти коту «достойное место среди всех остальных эрмитажных котов».

В мае в главном штабе Государственного Эрмитажа прошла выставка победителей открытого общероссийского конкурса рисунков школьников на тему «Портрет эрмитажного кота», приуроченного ко Дню эрмитажного кота. Жюри выбрало 55 работ из нескольких тысяч заявок, всех победителей пригласили в Санкт-Петербург на выходные.

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Проект «День эрмитажного кота» был разработан сотрудниками Эрмитажа.

«Хранители» фондов музея появились в его подвалах в начале XVIII века, когда российский император Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота.

Животные стали важной частью жизни музея, о них ходит множество легенд.

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