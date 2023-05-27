В Эрмитаже открылась выставка победителей конкурса рисунков ко Дню эрмитажного кота

В главном штабе Государственного Эрмитажа открылась выставка победителей открытого общероссийского конкурса рисунков школьников на тему «Портрет эрмитажного кота», приуроченного ко Дню эрмитажного кота.

Жюри выбрало 55 работ из нескольких тысяч заявок, всех победителей пригласили в Санкт-Петербург на выходные. По замыслу организаторов, автор должен был до 15 апреля прислать рисунок кота, который мог бы, по его мнению, оказаться в Эрмитаже. Также от юных участников требовалось краткое пояснение, как они поняли тему и почему выбрали именно такое визуальное решение.

«У эрмитажных котов много добрых задач. Одна из них — помочь талантливым детям исполнить мечту — выставиться в Эрмитаже. А из музея ветер добра пойдет дальше — в военные госпитали и на стены домов», — отметил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Как добавил председатель правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ) Григорий Гуров, в России проживает огромное количество талантливых детей, увлеченных живописью.

«Именно поэтому «Движение первых» активно поддерживает мероприятия, популяризирующие изобразительное творчество. <...> Очень надеюсь, что для многих этот конкурс станет первым шагом в поиске своего призвания в изобразительном искусстве», — прокомментировал он итоги конкурса.

Руководитель Московской биеннале Юлия Музыкантская подчеркнула, что партнерство с Эрмитажем стало огромной честью и ответственностью.

«У котов в музее много дел. Кто-то охраняет Эрмитаж от грызунов, кто-то фотографируется с туристами, позирует для сувениров или снимается в кино. Отдельные таланты даже предсказывают результаты футбольных матчей. А кого-то просто любят, лечат и кормят. По правилам нужно не только нарисовать кота, но и подумать, почему именно он подходит для главного музея нашей страны и чем он мог бы тут заниматься», — объяснила она.

Для проекта в 2023 году объединились два конкурса: ежегодный конкурс рисунков Государственного Эрмитажа ко Дню эрмитажного кота и общероссийский конкурс рисунков Российского движения школьников.

Проект «День эрмитажного кота» был разработан сотрудниками Эрмитажа.

«Хранители» фондов музея появились в его подвалах в начале XVIII века, когда российский император Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота.

Животные стали важной частью жизни музея, о них ходит множество легенд.

Традиционно открытие праздника проходит в Большом дворе Зимнего дворца. В рамках праздника проходят конкурсы, выставки и другие мероприятия.