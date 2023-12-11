Названы самые популярные направления для путешествий зимой в 2023 году

Самыми распространенными направлениями для длительных путешествий зимой в 2023 году стали Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам. Об этом говорится в исследовании экспертов страховой компании «Росгосстрах», с которыми ознакомились «Известия» 11 декабря.

Аналитики отметили, что в 2022-м лидером рейтинга была Индонезия, а Китай даже не входил в топ-3. Говоря о европейских странах, они уточнили, что в 2023 году самыми популярными направлениями для «зимовок» стали Италия и Испания.

При этом, согласно исследованию, в этом году число купленных на длительный период полисов для выезжающих за рубеж уменьшилось на 39% по сравнению с 2022-м. В связи с ростом курсов иностранных валют путешествия стали обходиться дороже, поэтому поток туристов, готовых отправиться именно в длительную поездку за границу, стал меньше, объяснили аналитики.

«При оформлении страховки для длительного путешествия мы советуем не экономить на страховой сумме. Чем дольше срок, тем выше риски, и нужно больше уверенности в том, что полис покроет затраты, если произойдет нештатная ситуация, требующая медицинской помощи», — сказала заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.

Она также рекомендовала обратить внимание на опции страховки. По ее словам, нужно учесть, есть ли хронические заболевания, предполагается ли активный отдых, поедут ли на зимовку дети, и в зависимости от этого расширить покрытие за счет включения релевантных опций.

«Риски, связанные со здоровьем, разнятся в зависимости от пункта назначения. В некоторых странах частота определенных заболеваний растет. К примеру, в Таиланде, на Бали, во Вьетнаме и Малайзии, которые как раз актуальны для зимовок, у застрахованных преобладает диагноз «гастроэнтерит», что объясняется низкими санитарными нормами, специфической едой и жарким климатом, а в Египте можно выделить диагноз «травма стоп иголками морского ежа», — добавила Купцова.

Ранее, 4 декабря, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала «Известиям» о положительной динамике туристического потока за границу по сравнению с 2022 годом. Прирост таких путешественников составил примерно 15–20%, уточнила она.