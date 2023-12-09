В Петербурге россиянин с гражданством США арестован по делу о реабилитации нацизма
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- В Петербурге россиянин с гражданством США арестован по делу о реабилитации нацизма
В Санкт-Петербурге суд принял решение об аресте гражданина России и США Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина РФ и США Юрия Малева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ <...> Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Малеву заключение под стражу по 7 февраля 2024 года», — указано в сообщении.
По данным следствия, в начале июня прошлого года, а затем в мае 2023 года Малев опубликовал в социальной сети «Одноклассники» изображения георгиевской ленты с оскорбительными подписями. Установлено, что тем самым обвиняемый выразил неуважение обществу и дням воинской славы РФ, а также оскорбил память о Великой Отечественной войне.
Малев был задержан накануне, 8 декабря, в тот же день ему было предъявлено обвинение, уточнили в пресс-службе. Вину он признал частично.
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В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к разрушительным и трагическим последствиям для миллионов людей. По этой причине требуется твердо и последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу, считает российский лидер.