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В Петербурге россиянин с гражданством США арестован по делу о реабилитации нацизма

Россиянин с гражданством США арестован по делу о реабилитации нацизма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил
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В Санкт-Петербурге суд принял решение об аресте гражданина России и США Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина РФ и США Юрия Малева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ <...> Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Малеву заключение под стражу по 7 февраля 2024 года», — указано в сообщении.

По данным следствия, в начале июня прошлого года, а затем в мае 2023 года Малев опубликовал в социальной сети «Одноклассники» изображения георгиевской ленты с оскорбительными подписями. Установлено, что тем самым обвиняемый выразил неуважение обществу и дням воинской славы РФ, а также оскорбил память о Великой Отечественной войне.

Малев был задержан накануне, 8 декабря, в тот же день ему было предъявлено обвинение, уточнили в пресс-службе. Вину он признал частично.

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Днем ранее, 7 декабря, Генеральная прокуратура РФ обратилась к властям Канады с просьбой о выдаче бывшего бойца СС Ярослава Гунько (Хунки), которого заочно обвинили в геноциде местного населения во время Великой Отечественной войны. По данным правоохранительных органов России, 98-летний Гунько причастен к убийству более 500 советских граждан на территории Украинской ССР.

До этого, 1 декабря, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отметил, что в нынешней борьбе России с нацизмом историческая память россиян должна быть не менее тверда, чем оборона страны. По его словам, граждан государства к этой цели приближают «каждый справедливый вердикт суда, каждое историческое исследование», которые напоминают о бесчеловечной сущности нацизма.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к разрушительным и трагическим последствиям для миллионов людей. По этой причине требуется твердо и последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу, считает российский лидер.

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