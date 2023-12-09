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Клуб самбо «Вятский посад» открыли в Орловской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Орловской области открыли спортивную школу «Вятский посад» на базе Православной гимназии, где дети будут заниматься самбо. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Роман Польшаков 9 декабря.

У детей еще не было ни одной тренировки, но им уже выдали клубные футболки и пустили на ковер. Дети начнут заниматься не просто в секции, а будут воспитанниками нового клуба «Вятский посад». У кого-то уже есть опыт единоборств, а кто-то себя пока только пробует.

Дети рассказали почему решили заниматься самбо: кто-то хочет защищать свою Родину, кто-то — ничего не бояться и всех побеждать, а одна из девочек заявила, что давно хотела научиться драться.

Благодаря всероссийским проектам «Самбо — в школу» и «За самбо», только в Орловской области за последние годы открыли несколько десятков секций единоборств, а количество юных самбистов выросло в 13 раз.

Президент федерации самбо Орловской области Анатолий Якунин рассказал, что 2019 году в Орловской области занимались 50 детей самбо, а сейчас занимаются 1150–1180. К концу года, по его словам, будут заниматься почти 1400.

«В этот год прирост только в 10 раз. Проблема в одном — немножко не хватает тренеров. Мы их разыскиваем, мотивируем, возвращаем из охранников, из других, так сказать, сфер деятельности», — сообщил Якунин.

Будущих воспитанников клуба не могли оставить без подарка. Им вручили спортивную форму.

«В пакете лежит обувь. Это у нас такие специальные шорты для занятий и само кимоно», — рассказал юный самбист.

Тренер у детей будет опытный, самбистов он готовит уже больше десяти лет. Он рассказал, что на занятия записались уже 36 человек.

«Три раза в неделю по полтора часа будем влюблять в этот вид спорта», — рассказал тренер клуба самбо Алексей Сидоров.

Уже решено, что региональный фестиваль самбо в следующем году проведут в «Вятском посаде». Этот клуб должен стать показательным, поэтому ребятам придется много тренироваться.

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16 ноября спортивной дисциплине самбо исполнилось 85 лет. Президент России Владимир Путин поздравил участников и организаторов Дня самбо с его первым официальным празднованием и 85-летием признания дисциплины. Путин подчеркнул, что юбилей самбо — это хороший повод вспомнить выдающихся атлетов, тренеров и всех тех, чьим трудом развивалась уникальная дисциплина.

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