Помощь США киевскому режиму не прекратится, так как Вашингтон заинтересован в продолжении военного конфликта на территории Украины. Такое мнение высказал в субботу, 9 декабря, военный эксперт Виктор Литовкин.

Таким образом он прокомментировал публикацию Military Watch Magazine о том, что США не хотят помогать Украине из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

Несмотря на это, как считает Литовкин, помощь не прекратится, так как США используют территорию Украины и украинских граждан для конфликта с Россией.

«А то, что они рассказывают, что они не хотят оказывать помощь, и тому подобное — это попытка переложить вину за провал контрнаступления на Украину и ее руководство», — считает эксперт.

Литовкин добавил, что американская стратегия на Украине провалилась, но тем не менее конфликтовать с Россией США не прекратят, потому что для «них это экзистенциальная задача — ослабить и разорить РФ». Однако, как указал он, сделать это у Вашингтона не получится.

«США будут затягивать конфликт до бесконечности, будут поставлять вооружение, они всегда поставляли по чуть-чуть. Что такое 30 танков Abrams — это ничто. Но по принципу «корми собаку, чтоб не сдохла с голоду, но громко лаяла и больно кусалась», — заявил эксперт.

Говоря о западной технике, Литовкин отметил, что ее репутация в зоне СВО давно подмочена, так как она не выдерживает удара российских войск.

Журнал Military Watch Magazine опубликовал статью о сомнениях США ранее в этот день. В частности, в США обеспокоились целесообразностью поставок на Украину военной техники из-за ее уничтожения и захвата российскими военными. Как отмечается, в связи с тем, что в зоне боевых действий Вооруженные силы РФ успешно уничтожают западную военную технику, в Вашингтоне призвали Киев держать поставляемые на Украину американские танки M1 Abrams подальше от линии фронта.

В сентябре российский военнослужащий с позывным Жук рассказал «Известиям», что у российских танков есть несколько преимуществ перед Abrams. По его словам, как минимум американские бронемашины тяжелее, длиннее и выше в сравнении с российскими, что позволяет наносить им максимальный урон.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.