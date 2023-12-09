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США призвали Украину отменить запрет на усыновление детей иностранцами

В конгрессе США призвали Киев отменить запрет на усыновление детей иностранцами
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Член палаты представителей конгресса США от республиканцев Кристофер Смит представил резолюцию, которая призывает руководство Украины отменить запрет на усыновление украинских детей иностранными гражданами. Документ был опубликован 7 декабря на сайте политика.

«Международное усыновление может быть чрезвычайно полезным способом объединить детей, нуждающихся в родителях, с семьями, которые готовы и способны для них открыть свои сердца и дома, предоставляя преимущества постоянной семьи детям, которые остались сиротами или чьи биологические родители иным образом не в состоянии заботиться о них», — сказано в тексте резолюции.

По мнению Смита, возвращение практики усыновления детей гражданами США находится в интересах самой Украины во время конфликта с РФ.

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Еще в июле в МИД России заявили, что показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне спецоперации вызвана прежде всего тем, что американские власти рассматривали Украину, включая Донбасс, в качестве источника для международного усыновления детей. В дипведомстве отметили, что попытки США позиционировать себя в числе главных поборников прав детей не подкреплены ни внутренней законодательной базой, ни правоприменительной практикой.

С 1 января 2013 года в России действует закон Димы Яковлева, запрещающий усыновление российских детей американскими гражданами. Он был принят после нескольких громких случаев жестокого обращения с российскими детьми в США. Документ получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США, после того как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

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