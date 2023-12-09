США призвали Украину отменить запрет на усыновление детей иностранцами

Член палаты представителей конгресса США от республиканцев Кристофер Смит представил резолюцию, которая призывает руководство Украины отменить запрет на усыновление украинских детей иностранными гражданами. Документ был опубликован 7 декабря на сайте политика.

«Международное усыновление может быть чрезвычайно полезным способом объединить детей, нуждающихся в родителях, с семьями, которые готовы и способны для них открыть свои сердца и дома, предоставляя преимущества постоянной семьи детям, которые остались сиротами или чьи биологические родители иным образом не в состоянии заботиться о них», — сказано в тексте резолюции.

По мнению Смита, возвращение практики усыновления детей гражданами США находится в интересах самой Украины во время конфликта с РФ.

Еще в июле в МИД России заявили, что показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне спецоперации вызвана прежде всего тем, что американские власти рассматривали Украину, включая Донбасс, в качестве источника для международного усыновления детей. В дипведомстве отметили, что попытки США позиционировать себя в числе главных поборников прав детей не подкреплены ни внутренней законодательной базой, ни правоприменительной практикой.

С 1 января 2013 года в России действует закон Димы Яковлева, запрещающий усыновление российских детей американскими гражданами. Он был принят после нескольких громких случаев жестокого обращения с российскими детьми в США. Документ получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США, после того как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.